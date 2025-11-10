El Principado reforzará la Atención Primaria en Oviedo con más profesionales y activará los consejos de salud

Cuarenta colectivos vecinales de la zona urbana y rural de Oviedo, así como la FAVO, llevan meses exigiendo al unísono a la Consejería de ... Salud la mejora integral de la Atención Primaria en el concejo, incorporar más profesionales tanto de medicina como enfermería y administrativos, solucionar la falta de pediatra en puntos como Teatinos o Colloto, o la activación de los consejos de salud de área y de zona para aumentar el grado de participación ciudadana. El Ejecutivo regional les respondió este lunes que llevará a cabo un refuerzo generalizado. Lo hizo la propia consejera del ramo, Concepción Saavedra, en el seno de una reunión con cuatro representantes de la plataforma en la sede de la consejería.

¿Cómo? Si bien la consejera advirtió que «nos encontramos en un marco de escasez de profesionales en Asturias y en España», el Gobierno autonómico tratará de atraer a profesionales de otras comunidades e, incluso, de fuera de España. Mientras tanto, eso sí, se llevarán a cabo medidas concretas para paliar el problema. Entre otras cosas, anunció Saavedra, la consejería continuará contratando médicos y enfermeras vinculados por encima de la plantilla de los centros de salud para garantizar que se cubran las bajas y otras eventualidades, equiparará el número de estos para Medicina y Enfermería (en la actualidad son 24 médicos y 16 enfermeras) y se trabajará para alcanzar también una paridad entre el personal de Pediatría y Enfermería.

En lo que toca a la falta de pediatras, uno de los problemas más denunciados por los colectivos vecinales, la consejera advirtió que al tiempo que se espera que la OPE prevista para final de mes en Oviedo (en la facultad de Medicina) y el actual concurso de traslado sirvan de refuerzo, también se llevarán a cabo otras medidas adicionales con el objetivo de que «haya una respuesta en el propio centro de salud». Por ejemplo, «hacer una reorganización dentro de los activos de Pediatría que tenemos en el Área IV para intentar que haya una cobertura en el mismo centro con unos días determinados e incluso se habló de hacer tardes de Pediatría, de forma que el mismo pediatra pueda hacer esas tardes para tener una mayor cobertura». Además, reiteró, «intentaremos que todo eso se vaya cubriendo y también atraer a profesionales de otras comunidades y de fuera».

También adelantó Concepción Saavedra la activación paulatina de los consejos de zona, que comenzarán a funcionar, aventuró la socialista, «en algún centro de salud» para facilitar la participación ciudadana –el de área también se impulsará con una nueva reunión en diciembre–; y confirmó que el nuevo decreto de plazas de difícil cobertura también afectará a «determinados puestos de la zona urbana donde tengamos dificultades –mediante 'incentivos económicos y de otro tipo para los profesionales'–».

Los vecinos, que ya protagonizaron una gran movilización en el centro en septiembre, agradecieron el recibimiento de la consejera y calificaron el tono de la reunión como «cordial». Ahora, y dados los compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo, abundó Enrique Gallart (Ventanielles), «deberemos reunirnos para deliberar si mantenemos el movimiento vivo» o si, por el contrario, se dan por satisfechos. Por su parte, el líder vecinal de Teatinos, Santiago Camporro, puso en valor la importancia de activar los consejos de salud para que existan «mecanismos de participación que a día de hoy no se están utilizando»; y Noelia García, de Nuevo Ventanielles, destacó el previsible aumento de profesionales vinculados: «Nos han dicho que en 2024 estábamos muy mal, que en 2025 está subiendo y que con las nuevas oposiciones las cosas van a mejorar».