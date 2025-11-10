El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Foto de los representantes vecinales con la consejera Concepción Saavedra, en el centro, en la sede de la Consejería de Salud. Mario Rojas
Sanidad en Oviedo

El Principado reforzará la Atención Primaria en Oviedo con más profesionales y activará los consejos de salud

Saavedra se compromete con los vecinos a acabar con las carencias de los centros de salud en Pediatría y a equiparar al personal vinculado de Medicina y Enfermería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:35

Cuarenta colectivos vecinales de la zona urbana y rural de Oviedo, así como la FAVO, llevan meses exigiendo al unísono a la Consejería de ... Salud la mejora integral de la Atención Primaria en el concejo, incorporar más profesionales tanto de medicina como enfermería y administrativos, solucionar la falta de pediatra en puntos como Teatinos o Colloto, o la activación de los consejos de salud de área y de zona para aumentar el grado de participación ciudadana. El Ejecutivo regional les respondió este lunes que llevará a cabo un refuerzo generalizado. Lo hizo la propia consejera del ramo, Concepción Saavedra, en el seno de una reunión con cuatro representantes de la plataforma en la sede de la consejería.

