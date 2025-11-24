El Principado rehabilitará las cubiertas del Archivo Histórico de Asturias La obra en el edificio de la antigua cárcel modelo de Oviedo sale a concurso por 405.680 euros y un plazo de ejecución de cinco meses

En Ciudad Naranco, en el edificio que albergó la cárcel provincial de Oviedo, el Archivo Histórico de Asturias desarrolla su actividad desde 2010 –cuando su directora Conchita Paredes y su equipo dejaron los 6,5 kilómetros de estanterías que almacenaban en una de las alas del monasterio de Las Pelayas, amén de cuatro depósitos exteriores, y se instalaron en este imponente edificio con 13.785 metros cuadrados útiles–.

Catalogado como Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de Monumento y adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural, el Principado, cumpliendo con su deber de conservar los bienes inmuebles que destaquen por su interés histórico, entre otros, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de cubiertas y cierres del Archivo por un importe de 405.680 euros –a través de dos anualidades: 81.136, 17 euros en 2025 y 324.544,68 en 2026–, tras la aprobación del proyecto básico y de ejecución elaborado por el arquitecto Pedro Quero. El plazo previsto para las obras es de cinco meses.

Historia

Tras una primera sede en el Palacio del Conde de Toreno entre su creación, en 1956, y el año 1972, y la citada segunda sede en el Monasterio de San Pelayo; el traslado a la antigua institución penitenciaria –en funcionamiento como tal hasta 1992– permitió «la incorporación de nuevos fondos, tanto de fondos preexistentes como de fondos nuevos», y se potenció «la recuperación de un interesante y variado bloque de archivos privados, nobiliarios y de empresa, sin olvidar las transferencias que desde el Archivo General de la Administración del Principado de Asturias se han hecho de los fondos de la extinta Diputación Provincial, el Hospicio y la histórica Junta General del Principado», recuerda el Ejecutivo regional.

En la actualidad se conservan «más de 180 fondos diferentes, tanto públicos como privados, todos ellos a disposición del ciudadano» en un inmueble rodeado por un perímetro amurallado flanqueado por cuatro torretas. Casi 10.000 metros útiles construidos, «distribuidos en cinco brazos radiales de tres plantas y bajo-cubierta cada uno, con un espacio central coronado por una majestuosa cúpula rodeada de ventanas, rematada por una linterna».