El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El panóptico de la antigua cárcel modelo de Oviedo, ahora Archivo Histórico Provincial, coronado por una enorme cúpula. Alex Piña

El Principado rehabilitará las cubiertas del Archivo Histórico de Asturias

La obra en el edificio de la antigua cárcel modelo de Oviedo sale a concurso por 405.680 euros y un plazo de ejecución de cinco meses

P. Alvear

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

En Ciudad Naranco, en el edificio que albergó la cárcel provincial de Oviedo, el Archivo Histórico de Asturias desarrolla su actividad desde 2010 –cuando su directora Conchita Paredes y su equipo dejaron los 6,5 kilómetros de estanterías que almacenaban en una de las alas del monasterio de Las Pelayas, amén de cuatro depósitos exteriores, y se instalaron en este imponente edificio con 13.785 metros cuadrados útiles–.

Catalogado como Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de Monumento y adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural, el Principado, cumpliendo con su deber de conservar los bienes inmuebles que destaquen por su interés histórico, entre otros, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de cubiertas y cierres del Archivo por un importe de 405.680 euros –a través de dos anualidades: 81.136, 17 euros en 2025 y 324.544,68 en 2026–, tras la aprobación del proyecto básico y de ejecución elaborado por el arquitecto Pedro Quero. El plazo previsto para las obras es de cinco meses.

Historia

Tras una primera sede en el Palacio del Conde de Toreno entre su creación, en 1956, y el año 1972, y la citada segunda sede en el Monasterio de San Pelayo; el traslado a la antigua institución penitenciaria –en funcionamiento como tal hasta 1992– permitió «la incorporación de nuevos fondos, tanto de fondos preexistentes como de fondos nuevos», y se potenció «la recuperación de un interesante y variado bloque de archivos privados, nobiliarios y de empresa, sin olvidar las transferencias que desde el Archivo General de la Administración del Principado de Asturias se han hecho de los fondos de la extinta Diputación Provincial, el Hospicio y la histórica Junta General del Principado», recuerda el Ejecutivo regional.

En la actualidad se conservan «más de 180 fondos diferentes, tanto públicos como privados, todos ellos a disposición del ciudadano» en un inmueble rodeado por un perímetro amurallado flanqueado por cuatro torretas. Casi 10.000 metros útiles construidos, «distribuidos en cinco brazos radiales de tres plantas y bajo-cubierta cada uno, con un espacio central coronado por una majestuosa cúpula rodeada de ventanas, rematada por una linterna».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  7. 7 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado rehabilitará las cubiertas del Archivo Histórico de Asturias

El Principado rehabilitará las cubiertas del Archivo Histórico de Asturias