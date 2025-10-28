El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen de las instalaciones deportivas de El Cristo, durante unas obras. Mario Rojas

El Principado retoma la actividad de las instalaciones de El Cristo «con total normalidad»

Vanessa Gutiérrez asegura que las vacantes de personal se cubren y anuncia una licitación para ofrecer cursillos

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 28 de octubre 2025, 20:27

La comisión de Cultura en la Junta General del Principado volvió a servir este martes para que Vox denunciase la gestión de las instalaciones deportivas de El Cristo ... , en Oviedo, por parte del Gobierno autonómico. El diputado Javier Jové afeó a la consejera del ramo, Vanessa Gutiérrez, que el equipamiento continúa sufriendo escasez de personal, que la apertura de la inscripción a los diferentes cursos se vio lastrada durante una semana por un fallo informático y que muchos de ellos como los de fútbol o kárate han dejado de ofertarse al expirar el contrato de concesión. Gutiérrez, tajante, le respondió que las carencias de personal, debidas a incapacidades temporales, se han ido reponiendo y que «se está retomando la actividad con total normalidad».

