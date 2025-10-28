El Principado retoma la actividad de las instalaciones de El Cristo «con total normalidad»

La comisión de Cultura en la Junta General del Principado volvió a servir este martes para que Vox denunciase la gestión de las instalaciones deportivas de El Cristo ... , en Oviedo, por parte del Gobierno autonómico. El diputado Javier Jové afeó a la consejera del ramo, Vanessa Gutiérrez, que el equipamiento continúa sufriendo escasez de personal, que la apertura de la inscripción a los diferentes cursos se vio lastrada durante una semana por un fallo informático y que muchos de ellos como los de fútbol o kárate han dejado de ofertarse al expirar el contrato de concesión. Gutiérrez, tajante, le respondió que las carencias de personal, debidas a incapacidades temporales, se han ido reponiendo y que «se está retomando la actividad con total normalidad».

En cuanto a los cursos que han dejado de ofrecerse, la consejera anunció una próxima licitación para que puedan volver a ofertarse por parte de una empresa externa, y también quiso romper una lanza en favor de los trabajadores de las instalaciones después de que Jové insinuase que pudiese estar faltando dinero de la recaudación diaria en diferentes momentos. «El dinero se guardó con candado (en momentos en los que se registraron problemas en la plataforma de pago y se cobró en efectivo), se vuelve a contar al día siguiente y se deja constancia del importe».

«Hay cuestiones cuya resolución no es todo la rápida que sería deseable, pero los procedimientos que se siguen son los existentes y hay que respetarlos; y una vez cubiertas las plazas se está retomando la actividad con normalidad, organizando cursillos y abriendo las listas para apuntarse», concluyó Gutiérrez en la comisión, celebrada en Oviedo.