El Principado retrasa la obra del IES de La Florida «al primer semestre de 2019» Un plano del instituto de La Florida. Los padres no descartan continuar con las movilizaciones ante la nueva dilación en la construcción del centro ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 30 octubre 2018, 02:25

La construcción del IES de La Florida se vuelve a retrasar. El consejero Genaro Alonso dijo ayer a los integrantes de la Plataforma por el Instituto de la Zona Oeste que la primera piedra se pondrá «en el primer semestre de 2019», cuando el Principado, hace un año, había fechado el inicio de estos trabajos para el pasado verano. Las obras se han pospuesto «casi un año más», lamentaron ayer los integrantes de este colectivo, encabezado por Silvia González, tras la reunión que mantuvieron en la Consejería de Educación.

Este retraso se suma a los de los últimos años. Fue en 2007 cuando los vecinos de La Florida demandaron estas instalaciones ante el incremento del número de escolares (los adolescentes rondan el millar según el padrón municipal), pero los problemas comenzaron a aparecer.

Primero, las administraciones implicadas no llegaban a un acuerdo sobre la cesión de la parcela y ahora no se sabe la fecha exacta de inicio de los trabajos: «Educación dice que esta obra es prioritaria pero sumamos retraso tras retraso», lamentó González que también contabilizó que estas obras no estarán para el curso 2020-2021. «El Principado dice que la construcción tardará dieciocho meses y solo hay que sumar para ver que no van a cumplir con las promesas que hicieron», apuntó esta madre.

Está previsto que el IES de La Florida cuente con dieciocho aulas, de las cuales doce albergarán a los alumnos de ESO y las seis restantes a los de Bachillerato. En total, acogerán a 480 alumnos. Para su construcción se destinarán, a priori, 7,5 millones de euros (de los cuales el 80% saldrán de los fondos europeos Feder y la cantidad restante la aportarán las arcas regionales).

Medidas de presión

La Plataforma por el Instituto en la Zona Oeste tiene casi dos meses de vida y suma ya cuatrocientos padres. Por el momento, han empezado a recoger firmas para urgir el inicio de las obras y la semana pasada realizaron la primera manifestación. Ahora, no descartan nuevas medidas de presión, tras la reunión en la consejería, pero antes deben de ser consensuadas con el resto de integrantes del colectivo.