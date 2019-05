Prisión para el acusado por tráfico de drogas en la calle Mon CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 1 junio 2019, 01:10

Tres años y nueve meses de prisión y una multa de 696 euros. Es la condena que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha impuesto a un acusado, de origen dominicano, por tráfico de drogas. La Policía Nacional le requisó once «bolsitas termoselladas» de cocaína la madrugada del 24 de septiembre cuando se encontraba en el exterior de un establecimiento hostelero de la calle Mon.

Por estos hechos se abrió un procedimiento judicial cuya vista oral se celebró el pasado 17 de mayo. En sala, el joven reconoció que la sustancia estupefaciente era de su propiedad pero que la había adquirido para consumo propio.

Un argumento que no convenció al presidente del Tribunal, en cuya sentencia recoge que a pesar de no existir una «prueba directa» sí hay indicios para condenarle por un delito contra la salud pública ya que «no debe olvidarse que el intercambio de drogas suele tener lugar de forma oculta o clandestina», apunta el fallo. El magistrado incidió en que a pesar de que no sea relevante el que portase las papelinas sí lo es que las guardara en un bote «no siendo lógico que si se las vendieron de ese modo las conservara de la misma manera si las iba a consumir».