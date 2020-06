Un año de prisión para el joven que envió 221 mensajes a una compañera de trabajo en Oviedo CECILIA PÉREZ oviedo. Viernes, 26 junio 2020, 04:15

Un año de prisión por un delito de coacciones por acoso. Es la pena a la que ha sido condenado el joven que envió hasta 221 mensajes a una compañera de trabajo con la que quería mantener una relación sentimental a pesar de las negativas de la víctima.

El fallo, dictado por la jueza del Penal número 2, da plena credibilidad a la denunciante. Primero, porque en ningún momento incurrió en contradicciones en su relato incriminatorio contra el acusado. Segundo, porque las pruebas aportadas durante la vista corroboraron los hechos. Durante el juicio, celebrado el pasado 17 de junio, se leyeron algunos. En uno de ellos, el acusado le escribió a la joven que «no podía imaginarla besándose con otro». Cuando ella lo bloqueó en redes sociales, cansada del acoso sufrido, el procesado le remitió el siguiente mensaje, leído también en el juicio: «O sea, me tratas como una mierda y me bloqueas como si fuera tu ex. No soy tu puto ex, no merezco este trato».

Durante la vista oral, el ahora condenado llegó a negar que remitiera mensajes de índole personal a su compañera de trabajo, y los que remitió los calificó como «una conversación» entre ambos como las que se puede tener con «cualquier amigo o familiar».

Sin ingreso

Argumentos que no sirvieron para eludir la condena. Eso sí, el hombre no ingresará en prisión al ser una pena menor de dos años y carecer de antecedentes penales. Tampoco será sometido a una orden de alejamiento, como pedía la Fiscalía, ya que desde hace dos años no mantiene ningún contacto con la denunciante. La acusación particular, ejercida por el abogado Arturo Alonso, también declinó la indemnización de 3.000 euros que sí pedía el Ministerio Público. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia.