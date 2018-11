«Los problemas de El Antiguo son muchos y ninguno viene de las viviendas turísticas» La Asociación Asturiana de Pisos Turísticos responde a Oviedo Redondo que pide al Ayuntamiento una ordenanza para regular esta actividad CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 13 noviembre 2018, 00:55

La recién creada Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas de Uso Turístico ha salido al paso de la denuncia formulada por el colectivo vecinal de Oviedo Redondo: aseguró, el pasado domingo, que la proliferación de este tipo de vivienda en el entorno del casco histórico de la ciudad trae consigo «perjudiciales efectos». Denunciaron casos de acoso inmobiliario por parte de corporaciones o sociedades de inversión «para que los inquilinos de inmuebles que ahora están dedicados a pisos turísticos o que lo pretenden ser abandonen sus hogares», sobre todo, aseguraron, contra personas vulnerables como ancianos o gente con bajo poder adquisitivo.

Ante estas afirmaciones, la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas de Uso Turístico defendió que los propietarios de viviendas turísticas en el Oviedo Antiguo «son personas que están invirtiendo con capital propio, sin ayudas, y realizando mejoras en viviendas de su titularidad, para ponerlas legalmente a disposición de terceros, en una parte de la ciudad que sufre un abandono endémico por parte de la administración», argumentó Manuel Herminio García, presidente de la asociación.

Calificó el escrito que presentó Oviedo Redondo solicitando una ordenanza municipal que regularice el sector de los pisos turísticos como «un agravio» al intentar implicar a los propietarios que cumplen con «los derechos y obligaciones» con la «práctica de otras actividades de carácter delictivo», en referencia al presunto acoso inmobiliario. «Los problemas del Oviedo Antiguo son muchos, pero ninguno viene de las viviendas de uso turístico», aseguraron desde la asociación que agrupa a los propietarios de viviendas turísticas.

En Oviedo existen 51 viviendas inscritas en el registro de actividades de uso turístico del Principado de Asturias, pero les falta un requisito esencial para cumplir con la normativa en toda su extensión, la autorización del Ayuntamiento. El problema está en que todas ellas están ubicadas en pisos superiores a un primero y según la norma municipal no puede concederse la autorización pese a que la administración regional sí las haya admitido a trámite.

Ese limbo legal deriva de la falta de regulación específica dentro del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, algo que no ha dejado pasar por alto la administración de Justicia. Existen cuatro sentencias judiciales a favor de varios propietarios que demandaron al Consistorio al negarle este la licencia de apertura por tratarse de pisos situados en altura. El Ayuntamiento recurrió todos los fallos y el propio concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, reconoció que si no prosperan esos recursos no dudaría en aplicar medidas más drásticas como la suspensión de licencias de este tipo igual que está haciendo Madrid, hasta poder regularlas a través de la revisión del PGO, que está en proceso.

