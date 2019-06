«Procuraremos no perder los fondos europeos para el Bulevar de Santullano» 01:21 El edil Nacho Cuesta durante la entrevista en 'La Lupa'. / ARNALDO GARCÍA Nacho Cuesta repasa en una entrevista en 'La Lupa' las propuestas del nuevo gobierno municipal para los próximos cuatro años JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 02:47

El líder de Ciudadanos en Oviedo y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, visitó ayer 'La Lupa' de Canal 10 para responder al extenso cuestionario al que le sometió Juan Neira. Cuesta ahondó en el proceso de negociaciones que resultaron en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular de Alfredo Canteli, revivió la oferta socialista que el partido naranja rechazó por comprender «intercambio de sillones que escapaban al ámbito municipal» y ofreció las líneas maestras que dibujará, también, al frente de la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras. El edil se mostró abierto a dar una solución al Bulevar de Santullano entendiendo que la «conexión de los barrios está unida al futuro de La Vega» pero, a la espera de conocer el estado del proyecto y a un acuerdo con el PP que reniega del diseño actual, afirmó que tratarán de «no perder los fondos europeos». Ahondó, también, en su propuesta de «campus europeo» en El Cristo. Donde se mostró cauto, en cambio, fue en desvelar su posición acerca de la necesidad, o no, de remunicipalizar servicios municipales. «No tenemos una posición clara al respecto, queremos que se presten bien», afirmó para defender en cambio, la eliminación del IBI diferenciado y una profunda revisión en las tasas y precios públicos. En cuanto al área metropolitana, el vicealcalde afirmó que «los Ayuntamientos deben tomar el mando».

Cuesta recordó que las negociaciones para formar gobierno fueron «complejas e intensas» pero afirmó que a los dos partidos les «guiaba la volunda de cambiar el rumbo de Oviedo» durante los diez días «aproximadamente» que duraron los contactos entre ambas formaciones, y desveló que desde que conocieron los resultados electorales, la balanza de Ciudadanos se inclinó, indefectiblemente, hacia el Partido Popular y Alfredo Canteli.

Al PSOE le quedó, según lo expresado por Cuesta, un papel de comparsa en las negociaciones por varios factores. El primero, no sumaban ambas fuerzas: socialistas y liberales habrían necesitado un voto de los «extremistas y populistas», así los calificó, de Somos Oviedo. La segunda dificultad para un pacto con la fuerza de Wenceslao López, se reafirmó, fue que la oferta llegó con un planteamiento que «escapaba al ámbito municipal», recalcó y con repercusiones en la Junta General y el Senado donde, según el cálculo, se ofreció al candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, la Presidencia del parlamento autonómico y un escaño en la cámara alta para los naranjas. Pero había otra línea roja que se intuía, vista la geografía de los pactos a nivel nacional, pero que Cuesta acabó por confirmar. La bajada de línea de Madrid fue clara: «Salvo excepciones, la opción era el PP».

«Los servicios hay que prestarlos bien, no tengo prejucios si son públicos o privados» «No habrá problemas con Principado y Gobierno si buscan lo mejor para Oviedo» «Un desaire municipal no puede configurar el futuro de Asturias si hay volunta de acuerdo»

En cuanto a las repercusiones que Vázquez pueda tener en las negociaciones con la FSA, Cuesta minimizó el impacto que pueda tener la alianza en Oviedo en la Junta General dando alas a las opciones de su formación para formar un gobierno de «centroizquierda», como lo calificó Neira, en el Principado. «Si el partido tiene voluntad de alcanzar acuerdos de centro y moderados, será fácil», añadió el vicealcalde. «Si pensamos en el futuro de Asturias, un desaire municipal no puede configurarlo», se despachó.

En cuanto al área metropolitana Cuesta se reafirmó en la idea de que los municipios deben dotarse de un órgano de gobierno donde cuenten con un mayor peso que el actual. Y defendió la posición de liderazgo de Oviedo. «Tenemos que ser escuchados, somos la capital de Asturias y debemos ser tratados y respetados como tal», indicó, «firme en la defensa de Oviedo» y «precavido» y «con la guardia alta» para que desde el Principado no se «favorezca a unas ciudades en detrimento de otras». Partidario pues del ente supramunicipal, el concejal defendió una «realidad que ya existe» y a la que hay que dotar de «gobernanza» para competir en un mundo global.

Con el reparto de concejalías pactado por PP y Ciudadanos el Bulevar de Santullano, la Ronda Norte, la revisión del Plan General de Ordenación y la aprobación de la modificación parcial en El Cristo Buenavista pasan a ser parte del negociado de Cuesta que también asumirá el desarrollo de las obras y parte de los servicios municipales.

En cuanto a la Ronda Norte, Cuesta no se salió de un milímetro de lo manifestado en campaña. Su partido la apoya después de haber pactado en el mandato anterior con el tripartito su supresión en la actualización del PGO -que la elimina-. «La Ronda Norte sí, ¿qué trazado?, el que elijan los técnicos de Fomento. A poder ser uno que no dañe el Naranco y parece que la opción del túnel es la mejor», argumentó.

En cuanto al Bulevar de Santullano Cuesta prevé poder dar una solución al «problema de conexión de los barrios», a la protección de San Julián de Los Prados y al tráfico. «Lo tenemos que hablar con socios de gobierno porque la solución de Santullano tiene que ir indefectiblemente unida a La Vega y El Vasco», mantuvo. «En pocas palabras, no lo descarto pero no como estaba planteado», añadió antes de decir que el nuevo equipo de gobierno «procurará» no perder los fondos europeos (10,3 millones de euros) destinados a la actuación.

En cuanto a La Vega y El Cristo también fue de puntillas a la espera de conocer el estado de las negociaciones de la primera y el diseño -actualmente en información pública en la web del Ayuntamiento- de la segunda. Esperó, además que con el cambio de color municipal, tanto Principado como gobierno de España, mantengan una postura que «busque lo mejor para Oviedo».

Que cace ratones

Unas de las quejas recurrentes, recordó el presentador, del pasado equipo de gobierno era la escasez de personal que lastraba la gestión municipal. El edil lo minimizó y abrió la puerta a encomiendas de gestión a entidades como la Cámara de Comercio si la tasa de reposición impide lanzar ofertas públicas de empleo. En cuanto a la externalización de los servicios públicos o una posible remunicipalización de los mismos, afirmó no tener «prejuicios idelógicos». «Los servicios hay que prestarlos bien y que sean eficaces, si se están prestando mal y se pueden revertir no cerramos la puerta», concedió acerca de cualquier posible remunicipalización de alguno de ellos. Blanco o negro, el gato, que cace ratones, resumió Neira el sentir del concejal. «No me atrevo a decir si el Ayuntamiento necesita más gente», añadió ironizando con el personal que la concejalía de Participación destinó durante los pasados cuatro años.

Partidario de eliminar el IBI diferenciado y de suprimir el impuesto sobre la plusvalía, Cuesta defendió que «donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y de los empresarios que son los que crean empleo y riqueza». Prometió, asimismo una revisión «a fondo» de tasas y precios públicos para facilitar la actividad económica. Se mostró, en definitiva, esperanzado de que los ciudadanos ahorren y «gasten en Oviedo».