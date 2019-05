«El programa de Ciudadanos es más próximo en los temas importantes al nuestro que al del PP» Wenceslao López, ayer, en su despacho de Alcaldía. / MARIO ROJAS El candidato socialista habla de dar tiempo a los demás para que fijen sus posiciones, pero está dispuesto a pelear la Alcaldía a los populares Francisco Wenceslao López Martínez Candidato del PSOE y alcalde en funciones GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:43

Wenceslao López está «satisfecho» con el resultado electoral del domingo, aunque, admite, «que nos hubiese gustado que fuese mejor» y está «dispuesto a jugar el partido». Tira de símiles futboleros para sostener una opción remota: lograr un acuerdo a tres que vote a otro candidato en el Pleno del día 15: «La pregunta es: ¿quién quiere que vuelva el 'gabinismo'?». Si le guiña un ojo más a Ciudadanos acabaría por bizquear.

-¿Cómo lleva estos días?

-Adaptándome rápido. Es lo suyo, como no lo consiga con todo lo que he pasado ya en política...

-¿Y qué va a hacer?, ¿va a disputar la Alcaldía?

-Jugar el partido, como siempre.

-¿Usted cree que le van a dejar el balón?

-El terreno de juego es nuevo.

-El balón lo tienen dos, PP y Ciudadanos, que suman ya 14, ¿Le van a dejar jugar?

-Quien la política la entienda solo con números va mal, quien crea que es solo una cuestión matemática tiene un problema. Hay que sumar voluntades, que no son números...

-Pero antes del 15 de junio, lo que toca es hacer matemáticas, sumar 14 votos para un candidato...

-Por supuesto, pero para conseguirlo hay múltiples combinaciones.

-Solo una: PSOE, más Ciudadanos, más Somos...

-Hay más de una...

-¿Va a pactar con Vox?

-No..., pero lo que hay es un campo de juego, donde hay nueve jugadores de un color, ocho de otro, cinco de otro, tres más de otro y otros dos de un último. Y el objetivo ganar para Oviedo. El tema es ¿qué es lo que une a esos jugadores entorno a Oviedo?

-El área metropolitana no....

-La pregunta es si queremos volver al 'gabinismo' o no queremos volver al 'gabinismo', porque el candidato del PP ha dicho que Gabino le encanta, que lo admira y que a Mario Conde, también. Hay que esperar y que dar tiempo a que cada uno, también Ciudadanos, fije sus criterios antes de sentarse a negociar.

-¿Cuáles son los suyos?

-Que no vuelva el 'gabinismo', que ha sido destructivo para Oviedo. La actual candidatura del PP es más 'gabinismo', está en la misma onda. Espero que seamos todos conscientes de qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa.

-¿Y qué les une con Ciudadanos?

-A nivel programático se puede ver que está más próximo al nuestro que al del PP en los temas importantes; como llevar la Universidad a El Cristo, ahí discrepa totalmente con la idea, por llamarla así, de Canteli, de una ciudad deportiva en un terreno que ni es deportivo ni es municipal.

-Nacho Cuesta dice que pactará con quien quiera cambiar la ciudad, así que no debe de gustarle lo que han dejado...

-Yo tsambién quiero cambiar cosas de la ciudad, mejorarlas. Hay cosas que cambiar, pero otras no, que a mí Oviedo me gusta.

-¿No fue un error jugarse la campaña a ser la lista más votada?

-No. Hemos crecido un 50%. Es cierto que no somos la más votada, pero la más votada va hacia abajo. Hay solo dos listas que crecen: Ciudadanos y PSOE y está claro qué es lo que la ciudadanía quiere más.

-Lo que no ha querido son cuatro años más de lo que había, alguna responsabilidad tendrá.

-Hay un dato importantísimo: hay diez mil personas más que nos han dado su confianza...

-Pero, a cambio se han hundido sus socios de gobierno...

-Es que estamos en un partido nuevo, para eso se vota. Yo ahora soy PSOE no equipo de gobierno. En este campo nuevo queremos jugar un papel relevante.

-Será si pueden.

-Es que somos la única fuerza política capaz de garantizar proyectos de futuro para Oviedo porque tenemos gobierno a nivel autonómico, a nivel estatal e influencia en Europa. Es un plus importantísimo. Si hablamos del Bulevar, de El Cristo-Buenavista, de La Vega, todo eso requiere colaboración autonómica, nacional o europea. En ese contexto, aportamos mucho más que ocho concejales.

-¿Qué incentivo puede tener Ciudadanos para pactar con ustedes y no entrar en un gobierno con el PP?

-Si no quiere entrar en un gobierno con nosotros, no tiene porqué entrar. La cuestión es ¿qué quiere para Oviedo?, ¿quiere más 'gabinismo' o no?, ¿quiere que los grandes proyectos para Oviedo se consigan o no?... En ese campo de juego, está claro cuál es la alianza que lo puede conseguir.

-¿Y si no gana el partido, dimite el entrenador?

-No, el entrenador no se va. Llevo muchos años jugando partidos.

- «A mi edad estoy para cambiar las cosas, y las cosas se cambian en el gobierno no en la oposición», dijo hace unos meses...

-Claro, estoy en política para gobernar.

-¿Ha hablado con Canteli?

-Sí, cosas intrascendentes. Representa para Oviedo lo que yo he combatido todos estos años.

-No le dan rabia los 'y si', y si hubiéramos logrado implantar el autobús gratuito, y si hubiéramos cerrado la cesión de La Vega...

-Pues claro. Son cosas por las que hemos luchado y que, en su mayoría, se van a hacer dentro de este año. Se van a hacer solas, porque ya están tramitadas. Me hubiera gustado que hubiesen llegado antes de mayo para que la ciudadanía lo viese, pero no por unas elecciones, sino porque el objetivo es hacer cosas, mil cosas. El kiosco del Bombé es una obra pequeña, pero muy importante a nivel simbólico, a la que has destinado muchas horas, pero que por burocracia o cuestiones judiciales al final se va a hacer con el mandato acabado.