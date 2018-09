El Consistorio presenta hoy San Mateo con decenas de contratos sin firmar Público congregado en la plaza de la Catedral para ver a Sweet California el pasado año. / MARIO ROJAS La FMC adjudica el sonido del escenario de Feijoo o la dirección artística del Día de América, pero aún no hay orquestas para el Bombé o fuegos artificiales G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 6 septiembre 2018, 01:33

Lo admitió hace algunas fechas el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos: «Llevamos 15 o 20 días de retraso en la gestión de San Mateo». La demora no se ha podido recuperar. Hoy, que le toca presentarlas en rueda de prensa, siguen sin firmar decenas de contratos, aunque para muchos ya existe una propuesta de gasto que deberá ser informada por los técnicos antes de llevarse a aprobación. De los conciertos anunciados para el escenario principal de la plaza de la Catedral, cuyo contrato aún no se ha podido adjudicar, casi la mitad de los artistas no ha rubricado aún su actuación. Una situación en la que se hallan Nacho Vegas (anunciado para el 22 de este mes), Orishas (el 18) o León Benavente (para el 15, segundo día de las fiestas), por ejemplo.

También hay nombres en la misma situación entre los que forman el alternativo cartel de la plaza Feijoo y ni una sola de las orquestas previstas para amenizar el paseo del Bombé ha rubricado el acuerdo con la Fundación Municipal de Cultura a una semana larga de que arranque San Mateo. La comisión delegada de la Fundación tapó ayer algunos agujeros. Contrató la sonorización de los escenarios de la plaza Feijoo y El Paraguas, las obras de teatro de las fiestas o la dirección artística y los tractores del Día de América en Asturias. Un esfuerzo que evidencia lo mucho que falta y los días de ajetreo que esperan por delante para cerrar las contrataciones artísticas que faltan, pero también para los fuegos artificiales, las carrozas del desfile del Día de América, la adjudicación de los chiringuitos y casetas de los hosteleros o el bollo y el vino del día grande.

Sánchez Ramos achacó los retrasos a la falta de personal -limitado por depender del contrato de organización de actividades culturales que no ha podido ser ampliado tras asumir las tareas de la SOF- y los cambios en la ley de contratos. Puede ser, pero incluso con la agilidad de la sociedad de festejos, al PP se le atragantaban las fiestas y acababa contratando los urinarios por calles para poder hacerlos por contrato menor. La presente es la primera edición de San Mateo que organiza directamente el Ayuntamiento y, por tanto, sujeta a la rígida normativa de contratación del sector público y no a la flexibilidad que permitía la SOF. Es también la última en la que la ciudad no contará con un recinto utilizable para grandes conciertos: los nuevos accesos a San Lázaro están en contratación.