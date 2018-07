«La propuesta de externalizar el servicio de licencias es ilegal», responde Del Páramo El edil de Urbanismo «no duda de la buena fe» de arquitectos, aparejadores y promotores, pero dice que la solución es «contratar personal» P. A. OVIEDO. Lunes, 30 julio 2018, 03:24

Ni Oviedo «es una rara avis» ni el atasco que sufre la sección municipal de licencias es exclusivo de este Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (el mismo que se sentó a atender a los ciudadanos en la mesa de cita previa del departamento para dar visibilidad a este problema) quiso dejar ayer estas dos cosas claras a los presidentes de los aparajeadores, arquitectos y y promotores, que se unieron para urgir al Consistorio que agilice los plazos de concesión de licencias en la capital, tiempos que duplican a los que maneja la vecina Gijón.

En este contexto, aseguró que esta unión de los tres colectivos profesionales obedece «a una campaña nacional de la patronal de la construcción para desbloquear los atascos de licencias», porque, abundó, «nos encontramos con idénticas situaciones denunciadas en Madrid, Barcelona o Valecia». El edil, dejando claro que no era una advertencia exclusiva para Oviedo, sí reconoció que desea unirse a esa «campaña»: «Queremos estar con ellos en esa foto».

Sin embargo no comparte «el ofrecimiento de los actores de esta campaña de asumir la externalización del servicio; no dudamos de su buena fe, pero el problema es que lo que proponen no es legal», justificó el edil viajando de nuevo fuera de Oviedo, a Madrid, donde esta medida ha acabado en el Tribunal Supremo, advirtió.

Desde un mismo plano, en esa misma foto en la que quiere estar con los presidentes del Colegio de Aparejadores, Joaquín Antonio Suárez Colunga; del Colegio de Arquitectos, Sonia Puente Landázuri ; y de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, María Calvo, aseguró que la solución al colapsado servicio de licencias pasa «por contratar más trabajadores para una administración que está desmantelada».

También reclamó «más agilidad en el desarrollo del plan de choque acordado por el equipo de gobierno hace un año», y lanzó una crítica, aunque sin nombrarle, directa al alcalde, Wenceslao López, que recientemente dijo que el nuevo sistema de cita previa tardaría medio año en estar listo. Recordó que para impulsar la modernización en el departamento, el edil tuvo que ponerse a dar cita previa los lunes en ventanilla: «Es triste tener que llegar a estos extremos para que la maquinaria municipal se ponga a funcionar. Un año después de aquel acuerdo en junta de gobierno (el de mejorar la cita previa, dentro de un paquete de medidas) nos dicen ahora que tardará sesis meses más, un tiempo precioso que hemos perdido», lamentó.

El plan de choque

Esa medida formaba parte del citado plan de choque, que es necesario impulsar, según coincide Del Páramo con los citados profesionales. A su juicio, «no ha tenido el desarrollo esperado, ni en la parte tecnológica ni en la de personal» y repitió que «la ley nos permite ahora mismo fichar en Oviedo, mediante concurso de méritos, al menos a diez profesionales de alta capacitación procedentes de otras administraciones que contribuirían a resolver la situación», apuntó.

Con todo, el edil aseguró que «el área de licencias funciona mejor ahora que hace tres años, porque sin personal y sin medios se han mejorado tiempos y se ha simplificado al máximo el procedimiento administrativo».

Agustín Iglesias Caunedo, portavoz del PP, no quiso mantenerse al margen de este asunto. Fue claro. Calificó de «desastres» el servicio de licencias y acusó al equipo de gobierno de poner siempre «excusas» culpando «a una situación heredada» para después «proponer un plan de choque evocando la eficacia de Gabino de Lorenzo en otros tiempos que no les ha funcionado».

Insistió en que el problema «se ha convertido en estructural» por «la ineficiente estructura organizativa del tripartitto».

Caunedo pidió al edil de Urbanismo que «deje de vivir en una nube, ajeno alrealidad», en la que «su mejor cómplice ha sido el alcalde, que le ha permitido sus caprichos sin que nadie haya buscado una estructura ágil».

Aseguró que la solución no llegará hasta que «no se acometan esos cambios estructurales, pero para ello es necesario la expulsión del tripartito del gobierno municipal: lleva tres años y han demostrado que no funcionan ni ellos ni sus estructuras», zanjó.