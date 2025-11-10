Esta es la propuesta de Izquierda Unida para solucionar el problema de la vivienda en Oviedo

La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles y la escalada de precios no cesa. Tampoco en Oviedo. Dentro del posible ... nuevo pacto presupuestario, de cara a 2026, entre el PP e IU-Convocatoria por Oviedo, –que ambas formaciones ven factible reeditar–, Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, avanzó que propondrá un plan de vivienda asequible.

«El incremento desmesurado del precio de los alquileres de la vivienda en Oviedo obliga a que la vivienda y sobre todo la vivienda en régimen de alquiler accesible sea una prioridad de IU en relación a los presupuestos de 2026», marcó.

Entre los objetivos del posible acuerdo, solicita «dar continuidad de la cesión de suelo para la vivienda pública de alquiler, movilizar vivienda vacía en cooperación con el Principado, estudiar el impacto de la vivienda turística y establecer medidas de regulación; por último, incorporar todas estas medias a un futuro programa de la vivienda asequible del Ayuntamiento de Oviedo», dijo. Actuaciones que deberían enmarcarse dentro del trabajo de la Oficina Municipal de Vivienda.

A juicio de Llamazares, la vivienda «no puede seguir siendo un bien de especulación», sino que es «un derecho básico que debe ser garantizado por las instituciones públicas», y remarcó: «El acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad absoluta en la acción política».

Durante el presente ejercicio se ha impulsado el estudio del impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el mercado residencial y para los próximos meses, IU aspira a «profundizar en la colaboración con el Principado de Asturias con el objetivo de movilizar vivienda vacía y reforzar el apoyo al alquiler asequible».