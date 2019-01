La prórroga presupuestaria frena una decena de inversiones financiadas con el remanente Las instalaciones deportivas de San Lázaro, donde Amón Ra y The Offspring celebraron uno de los últimos conciertos / M. ROJAS La adecuación de las pistas de San Lázaro, la reforma de la Escuela de Adultos o la tubería de Cuyences, entre las afectadas GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 31 enero 2019, 02:49

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y antes, también, de la SOF, Roberto Sánchez Ramos, prometió llevar los grandes conciertos de San Mateo a las pistas de San Lázaro. También, trabajar para cerrar cuanto antes el cartel musical de las próximas fiestas con meses y no días de antelación como el año pasado. Las dos promesas pueden ser incompatibles con la realidad. La primera precisa de la apertura de un vial que sirva de salida de emergencia para las instalaciones de San Lázaro. El Ayuntamiento, diligente, licitó el contrato en agosto pasado por importe de 570.000 euros y cuatro meses de plazo, pero el proyecto se le ha atascado junto a otra decena de obras con el cambio de año y ahora tal vez no llegue a tiempo a septiembre.

Los problemas presupuestarios de este mandado no son nuevos. Al impacto en las cuentas causado por las sentencias judiciales -Plan de Empleo de 2015, colaboración social, Villa Magdalena o el Calatrava-, se le suman los retrasos en la aprobación de las cuentas de cada ejercicio. El del año pasado fue de récord. Las cuentas se aprobaron de forma definitiva en marzo, en déficit y coincidiendo con la sentencia del Calatrava. Los 30 millones prometidos en obras, quedaron en 12 y luego en 24 con la incorporación, en junio, del remanente de tesorería del ejercicio anterior. A este último, el equipo de gobierno decidió trasladar lo que la ley llama «inversiones financieramente sostenibles», aquellas que no generan nuevos gastos. Una medida sensata. Las obras que se financian con remanente de tesorería deben estar terminadas en el mismo ejercicio y, solo si son sostenibles, pueden concluirse en el siguiente. Con medio año por delante, era la forma de no tener que destinar ese dinero a final de año a amortizar préstamos.

De cerrar la trampa se encargó la proverbial lentitud administrativa del Ayuntamiento. Valga el contrato del vial de San Lázaro para los conciertos de San Mateo. El pliego se publicó el 10 de agosto, pero hubo que rectificarlo tres semanas después. El plazo para la presentación de ofertas concluyó en mitad de las fiestas, el 19 de septiembre pasado, pero la valoración técnica de las mejoras, que solo asignaba 20 puntos de 100, no estuvo lista hasta el pasado 17 de diciembre. Cuando el expediente llegó por fin a la Mesa de Contratación, con Sardalla Española como empresa ganadora, ya no se podía adjudicar el contrato. El último punto del acta señala: «Dar cuenta de que, fruto del cambio de ejercicio, a la fecha no existe crédito consignado en el ejercicio actual para atender el presente gasto, condicionándose la eventual adjudicación del contrato a que se acredite este extremo».

Con el Ayuntamiento en prórroga presupuestaria, el dinero que debía financiar estas actuaciones y otras como las obras de El Palais, la arteria de abastecimiento de Cuyences, la renovación de la cubierta de las Escuelas Blancas, la reforma de la Escuela de Adultos de El Fontán u ocho nuevos parques infantiles están en el aire. Solo podrá incorporarse a las cuentas y desbloquear las adjudicaciones pendientes cuando se cumplan dos condiciones: la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2019 y la de la liquidación de las dineros de 2018. Lo malo es que lo primero no se espera hasta abril, como pronto. Solo entonces, con la liquidación aprobada, podrá tramitarse la modificación presupuestaria para incorporar los remanentes afectados a estas obras, un trámite que requiere doble aprobación en Pleno y más de un mes. Si mayo es el quinto mes del año y las obras de San Lázaro tienen cuatro meses de plazo de ejecución: San Mateo, tenemos un problema.