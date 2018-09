La plataforma contra la planta de Priorio pide revocar el permiso autonómico Un momento de la protesta contra la planta de Priorio en la plaza del Ayuntamiento. / MARIO ROJAS Los vecinos se manifiestan para «que no se olvide que estamos aquí» mientras esperan la resolución del Juzgado de lo Contencioso D. L. OVIEDO. Domingo, 2 septiembre 2018, 02:34

La plataforma vecinal por un Oviedo saludable y en contra de las plantas de asfalto y de hormigón en Priorio se concentró ayer en la plaza del Ayuntamiento «para que no se olvide que estamos aquí», en palabras de su portavoz, Marcial Gómez. Valoraron como «muy importante» la decisión del Ayuntamiento de denegar la licencia de ambas explotaciones, «pero definitivo es que se revoque la autorización del Principado», para lo que se encuentran en un proceso ante el Juzgado de lo Contencioso.

A juicio de Gómez, «hay que atacar la raíz del problema» y por eso siguen protestando. También, porque esperan que, a su vez, la empresa, Cánteras Cárcaba -que está «en su papel»-, impugne judicialmente la decisión de Licencias.

Entre los manifestantes se encontraba el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, quien apuntó que la empresa tiene «un plazo de dos meses para abrir un contencioso respecto a la resolución municipal; es la única vía». Explicó que los técnicos resolvieron «dos peticiones de licencia diferentes», en la que «una sigue en el Principado y otra no es viable». Así, se denegó la fabricación de cementos por no tener aún el permiso del Principado. En el caso del asfalto porque, terminada la explotación minera, el suelo está agotado y lo que plantea la empresa «no es una primera transformación». Lo que establece la ley, desde 1986 sin cambios, «es devolver el suelo original, que es un núcleo no urbanizable de interés».

Decenas de personas participaron en la protesta, a la que también acudieron los concejales del PP Francisco Javier García y José Ramón Pando. Por el camino del Folclore en la calle, la banda de Gaitas Naranco hizo un alto para sumar sus acordes a la reivindicación.

La protesta de los vecinos de Priorio comenzó en enero, cuando recogieron más de mil firmas. Luego, se creó una plataforma ciudadana y todos los grupos políticos se posicionaron contra las plantas.