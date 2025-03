Las proyecciones del ciclo Cine a la luz de la luna de El Vasco se trasladan a la Catedral

CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 12 de junio 2020, 00:57 Comenta Compartir

El ciclo Cine a la luz de la luna abrirá hoy la temporada de programación veraniega, pero no en la recién inaugurada plaza de El Vasco como estaba anunciado. La Fundación Municipal de Cultura trasladará las proyecciones previstas este mes en esta ubicación a la plaza de la Catedral por problemas técnicos. Esta primera sesión será hoy, a las once de la noche, y los asistentes podrán disfrutar del clásico de José Luis Cuerda 'Amanece que no es poco'.

Según ha podido saber este periódico, la plaza de El Vasco no reunía las condiciones para albergar las cuatrocientas butacas a las que se ha limitado el aforo en las sesiones programadas.

El Ayuntamiento garantiza todas las medidas de seguridad a los asistentes. Habrá cierre perimetral, señalización de entrada y salida, controles de acceso, dispensadores de geles, prohibición de cambio de asiento o de reserva del mismo. El uso de la mascarilla será «aconsejable» pero no obligatorio. Los asistentes accederán una hora antes al recinto. Las siguientes sesiones serán mañana, y los días 19, 20, 26 y 27 de este mes, todas en la plaza de la Catedral. En julio se ofrecerá en otros escenarios.