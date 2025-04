«Es un proyecto más allá del mobiliario, diferente y único»

Irene Moya Oviedo Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La galería del artista plástico Pablo de Lillo, en Oviedo, ofrece hasta este domingo 6 de abril la exposición de la marca de muebles Calma Chechu. Su dueña, Cecilia Mallardi, comienza por segundo año consecutivo una gira de exposiciones por distintos puntos de la geografía española. El proyecto surge a raíz del deseo de dar a conocer a sus clientes su trabajo con los muebles. Con sede en Madrid, acudieron el año pasado, por primera vez, a ciudades como Bilbao, Barcelona y Cádiz, con motivo de la década que cumplió la marca. Con este, ya son once los años que Mallardi y su marido llevan dedicándose al mundo del mobiliario, aunque sea por casualidad, tal y como explica ella misma. La argentina, que estudió Arte Dramático en Buenos Aires, descubrió el mundo del interiorismo trabajando en España. «Siempre me gustó este mundo y al final me fue atrapando, y la posibilidad de hacerlo aquí en España me gustó muchísimo», comenta.

Se trata de «un proyecto más allá del mobiliario, diferente y único», detalla, «en el que los artesanos son nuestros socios». Su marido, Alejandro Allocco, es su socio, y ambos dedican su esfuerzo a la elaboración de los muebles, que se constituyen como piezas únicas, ya que «no trabajamos con stock», expone, «sino que todo se hace por encargo». Fundada en 2014, la marca nació con el propósito de diseñar muebles a medida, personalizados y con un enfoque artesanal único fabricado en España. Su dedicación al detalle, así como la personalización de cada pieza les ha llevado a recibir el galardón de 'Mejor Comercio Artesano de la Comunidad de Madrid' durante el festival Madrid Craft Week, apunta Mallardi.

La muestra, que estará disponible hasta hoy, se organiza con el objetivo de que la gente tenga la oportunidad de «ver y tocar» los materiales y la calidad de los tejidos de los muebles artesanales. Añade que resulta «una exposición de mobiliario que es único, porque no forma parte de un catálogo, ya que todo se puede personalizar» y «es muy a gusto del consumidor».

Sobre el proyecto de gira por España, Mallardi confiesa que, a pesar de tener una larga trayectoria y contar con las redes sociales, donde cada vez tienen más fuerza, «no es fácil meterte en un sitio donde no te conocen». La razón de hacerlo se debe a la vocación que siente por los muebles y porque «me gusta mucho la experiencia vivencial e interactuar con la gente», expresa, lo que permite que «el cliente pueda valorar nuestro trabajo».

Oviedo es la ciudad elegida para acoger este fin de semana la exposición. Declara Mallardi que «es una ciudad que valora el trabajo artesanal, la exclusividad y concretamente nuestra marca de mobiliario, que cuenta con una variada clientela en la ciudad». Tras el éxito obtenido en el resto de ciudades, Mallardi y su equipo de trabajo esperan recibir «una buena acogida de la ciudad».