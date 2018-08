El proyecto del Bulevar mantiene las dos calzadas separadas y el lago en Santullano Infografía que recrea el lago del Bulevar, con San Julián de los Prados a la derecha. / E. C. Técnicos de varias áreas tendrán que ajustar el presupuesto de 51,2 millones DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 24 agosto 2018, 02:13

El proyecto del Bulevar de Santullano, la «transformación urbanística más importante de la historia de Oviedo» según el concejal del ramo, Ignacio Fernández del Páramo, mantendrá finalmente el lago y el bosque como elementos singulares, aprovechando el espacio que se creará al dividir la actual calzada y desviar, por los terrenos más próximo a la fábrica de La Vega, los dos carriles en sentido de salida. Así lo confirmaron ayer, los concejales Ana Taboada (Participación), Ignacio del Páramo (Urbanismo), Ana Rivas (Infraestructuras) e Iván Álvarez (Interior) tras una larga reunión con miembros de la plataforma Imagina un Bulevar, impulsora de esta remodelación urbana.

Taboada detalló que el lago contará con «un embarcadero» y «parecerá que hay un pequeño Retiro de Madrid en Oviedo. También se va a hacer un uso mixto del agua aprovechando la lluvia», algo «que hasta ahora no se había hecho en la ciudad». Calificó la reunión de «muy fructífera porque hemos presentado un proyecto viable, sólido y sostenible» para la que será «la actuación urbanística más importante de todo el país».

Concejales y plataforma ciudadana se reunieron ayer para tratar sobre el proyecto final -que no definitivo- entregado el pasado viernes al Consistorio por la UTE Bosque y Valle, ganadora del concurso internacional de ideas para la transformación del acceso a Oviedo desde la 'Y'. Lo hicieron después de que los redactores entregasen, con retraso, su trabajo y este diario desvelase que el presupuesto total de la actuación asciende a 51,2 millones de euros, 32 más que los previstos inicialmente. Parte de esta desviación se debe a la exigencia del Principado para que la rotonda que sustituirá a los actuales enlaces del HUCA sea elevada y se mantenga la actual calzada. También, a la necesidad, no prevista, de desviar el colector Sur que corre bajo la antigua autopista.

En su conjunto, la remodelación de las 49 hectáreas de la zona contará con varias fases hasta que se culmine una nueva entrada a la ciudad con sus carriles bici, sus zonas peatonales y sus coches a 30 por hora, en la que esté integrada la fábrica de La Vega y protegido San Julián de los Prados. La primera etapa se ocupará del tramo entre el palacio de los Deportes y el puente de Rubín por tratarse del único de suelo municipal. El proyecto prevé para esta zona una inversión de diez millones de euros, frente a los 6,9 que calculaba el Ayuntamiento. La desviación obligará a dividir el proyecto para encajarlo en los fondos europeos y a incrementar la aportación municipal hasta los siete millones.

Pero antes habrá que hacer «ajustes al proyecto, desde el área de Urbanismo, Alumbrado, Parques, Seguridad...», concedió Taboada. Eso sí, la esencia permanece «inalterable». «Faltaría esa parte de supervisión para que sea una realidad para el Ayuntamiento, para que sea financiable», completó Rivas. Según fuentes municipales, habría que reducir el presupuesto de 51,2 (incluidos el coste ha subido por la glorieta y el nuevo colector) hasta cerca de 31 millones de euros para que sea económicamente viable. A tal fin, explicó Álvarez, «pasamos a una segunda fase antes de la contratación, de ajustar precios, ajustar calidades y cuestiones tanto técnicas como jurídicas».

Una vez finalizado el proceso de revisión, para el que el equipo de gobierno no ofreció una fecha, se podrá convocar el concurso público para ejecutar los trabajos. Por tanto, a tenor de los ritmos administrativos, las obras no empezarán en 2019. «Hay que ver es qué es lo ejecutable dentro del proyecto y de la subvención de Edusi. Eso no quiere decir que no se pueda seguir haciendo en el futuro», resumió Rivas.

Manuel Carrero, portavoz de Imagina un Bulevar, valoró que «se ha cumplido uno de los hitos más importantes, tener algo tangible. Es un proyecto solvente, muy detallado, pero que necesita el necesario trabajo de supervisión». En la plataforma hay «satisfacción» porque «en gran medida responde a las propuestas que habíamos lanzado», excepto la «imposición» de la glorieta, que impide «el templado del tráfico necesario». En la parte negativa, manifestó «desilusión por no haber conseguido que el gobierno se comprometa a unos plazos ciertos para la contratación de las obras», que «en este momento no» está garantizado que empiecen antes de las elecciones de mayo de 2019.