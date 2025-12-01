El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una actividad organizada en La Vega por la Fundación Princesa en la semana de los Premios. Alex Piña

El proyecto Oviedo 31 prevé una biblioteca central y una escuela de cine en La Vega

El Consejo Rector de la FMC aprueba el Plan Estratégico de Cultural de Oviedo, que marcará la política municipal del municipio hasta 2035

R. F.

oviedo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:17

Comenta

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha aprobado por unanimidad de los miembros presentes –a excepción de Vox, que no ... asistió a la sesión– el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 (PECO 2035), el documento que marca las líneas maestras de la política cultural en el municipio para la próxima década, clave para respaldar la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

