El proyecto Oviedo 31 prevé una biblioteca central y una escuela de cine en La Vega

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha aprobado por unanimidad de los miembros presentes –a excepción de Vox, que no ... asistió a la sesión– el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 (PECO 2035), el documento que marca las líneas maestras de la política cultural en el municipio para la próxima década, clave para respaldar la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El documento, que fue elaborado por el equipo de Oviedo 2031 y por la Fundación Kreanta, «marca un punto de inflexión para la ciudad y abre una nueva perspectiva en el desarrollo cultural del municipio», explicó el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa.

El PECO 2025-2035 define una hoja de ruta para articular la política cultural de Oviedo para los próximos diez años. El diseño del plan incorpora un enfoque transversal de ciudad, conectando todas las áreas de gobierno municipal y centrándose en el desarrollo de los derechos culturales.

Su principal objetivo es «consolidar la cultura como uno de los grandes motores estratégicos de Oviedo en los próximos años». El documento incorpora una estrategia amplia de equipamientos culturales que busca optimizar y reordenar la red actual de infraestructuras, además de ampliarla con nuevos espacios necesarios para el impulso de la ciudad, explican. «Entre ellos destacan la futura Casa de las Artes y las intervenciones previstas en la antigua fábrica de armas de La Vega, donde se proyectan una nueva biblioteca central, un espacio escénico, una escuela de cine y un centro de creación contemporánea con un área expositiva».

El documento se organiza en torno a cinco grandes líneas estratégicas que refuerzan la vocación de construir un modelo cultural contemporáneo, participativo y sostenible. La primera de ellas incide en «la necesidad de fortalecer la gobernanza cultural, impulsando modelos de gestión más abiertos y colaborativos, con diálogo permanente entre los actores y una articulación eficaz de redes y alianzas». La segunda plantea «impulsar el crecimiento del sector cultural y la creación artística, reforzando el apoyo continuado al tejido local y poniendo especial acento en el talento emergente». La tercera línea estratégica defiende «una vida cultural participativa, accesible, equitativa e inclusiva, promoviendo la implicación activa de la ciudadanía y reforzando el papel de los espacios municipales como vertebradores del tejido social». El plan también propone «integrar la cultura como motor del desarrollo urbano sostenible, reconociendo la diversidad de Oviedo como un activo clave para la cohesión social». Finalmente, entre las líneas de acción destacan «la activación de las bibliotecas como espacios culturales de proximidad, la relación entre cultura y educación, la participación infantil y juvenil, la implicación de personas mayores y la articulación entre lo urbano y lo rural como parte de la identidad del concejo».

El PECO 2035 apuesta por posicionar el patrimonio cultural y el paisaje como ejes de desarrollo, garantizando su protección, puesta en valor y uso responsable. El plan incorpora, además, un modelo de gestión innovador y sostenible que abarca el patrimonio monumental, el inmaterial y la cultura rural.

Con su aprobación, la ciudad se dota de una visión estratégica sólida que combina tradición, innovación y participación, y que sitúa a la cultura como uno de los grandes motores de su desarrollo durante la próxima década.