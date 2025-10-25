El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antonio Mediavilla, en su despacho de U Hoteles, en el centro de Oviedo. Pablo Nosti

Antonio Mediavilla Presidente de la Asociación Española de Directivos Hosteleros

«El proyecto de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 nos eleva a un nivel turístico superior»

«No estoy en contra de los pisos turísticos, pero tienen que estar regulados, como estamos los hoteles; la legislación va muy lenta»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:59

Antonio Mediavilla Fernández (Oviedo,1967) es CEO y fundador de la empresa U-Hoteles, dedicada a la gestión de establecimientos hoteleros por toda España. ... En Oviedo, el Regente. También preside la Asociación Española de Directivos Hoteleros (AEDH). En esta entrevista radiografía el sector del turismo en la capital del Principado de Asturias.

