Antonio Mediavilla Fernández (Oviedo,1967) es CEO y fundador de la empresa U-Hoteles, dedicada a la gestión de establecimientos hoteleros por toda España. ... En Oviedo, el Regente. También preside la Asociación Española de Directivos Hoteleros (AEDH). En esta entrevista radiografía el sector del turismo en la capital del Principado de Asturias.

–La salud del turismo en Oviedo parece robusta.

–Estamos en un proceso de evolución y de incremento con unos datos muy positivos a nivel de turismo en la ciudad. La pandemia nos ha ayudado mucho, porque descubrió el norte de España y Oviedo como destino, además el clima nos está ayudando mucho también. Aparte de eso, lógicamente hay políticas y hay acciones que se llevan a cabo a nivel de ciudad y sobre todo amparadas por la administración local, como la marca 'Oviedo, origen del Camino'. El crecimiento de turistas a través del Camino Santiago ha sido tremendo en los últimos cinco años: hemos pasado de 20.000 a 30.000 turistas. Por otro lado, la capital gastronómica en 2024 trajo eventos de primera línea a la ciudad y con ella hemos entrado como referentes dentro del turismo gastronómico a nivel nacional. Además, la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 nos ha colocado en un nivel superior turísticamente hablando.

–¿Cuántos turistas recibe al año la ciudad?

–Unos 620.000. Más del doble de la población de la ciudad. Tenemos 5.500 plazas hoteleras.

–¿Cuál es la media general de ocupación?

–Venimos del verano, de los mejores meses del año. El de agosto es el mes más importante para los hoteleros, es el más potente con una ocupación lineal en torno al 90%, pero claro eso hay que trasladarlo a un conjunto de 12 meses y ahí al final nos estamos quedando en torno a 55% de media.

–La desestacionalización, ese gran caballo de batalla.

–Sí. Tenemos ese problema en todos los destinos que gestionamos desde U Hoteles. A nosotros aquí en Oviedo nos está ayudando ya el AVE a desestacionalizar porque mueve 2 millones de personas por España y una parte, aunque pequeña, llega a Oviedo.

–¿Está de acuerdo con la supresión del peaje del Huerna?

–Sí, claro. Yo lo sufro continuamente. Si lo comparas con Levante desde Madrid, el coste es infinitamente inferior a lo que tenemos aquí.

–¿Comparte la necesidad de implantar una tasa turística en Asturias?

–No tiene por qué tener una lectura mala, equivocada. El cliente cuando sale de viaje y tiene que pagar un euro o dos euros más por noche, digo de media y en líneas generales, lo admite bien siempre y cuando tenga una repercusión en los servicios que recibe. Yo no veo mal la tasa turística, pero siempre y cuando sea a través de un consenso entre la administración y la empresa privada y haya un plan específico, muy concreto, de a qué se van a dedicar esas tasas turísticas, qué se va a hacer con ellas y que se reviertan en el sector.

–¿Cuánto les perjudican los pisos turísticos?

–No estoy en desacuerdo con los pisos turísticos pero tienen que estar regulados, como lo estamos los hoteles. La legislación con el tema de los pisos turísticos va muy lenta, va muy por detrás de la realidad. Un hotel cuesta 100 y un piso turístico pues cuesta 20, así es muy difícil competir. El sector hotelero está muy regulado y los pisos turísticos no. Tenemos que tener una serie de requisitos a nivel de baja tensión, de protección contra incendios, de ascensores, unos mantenimientos anuales que nos cuesta muchísimo dinero ahora. Todos sabemos el daño que está haciendo la falta de regulación en los pisos turísticos. Vamos tarde.

–En la hostelería se quejan de que faltan buenos profesionales, que hay pocos... ¿En los hoteles?

–El personal base nos cuesta mucho encontrarlo al igual que en el sector hostelero. Los profesionales se van por un problema principal de horarios, turnos, porque los hoteles están abiertos todos los días del año. Tenemos falta de personal en nuestro sector, igual que en la hostelería, personal formado quiero decir, de calidad, con talento. Camareros, cocineros, camareras de pisos… Hay un problema grave de personal, porque los trabajadores no comprenden que hay que cumplir tres turnos porque abrimos 24 horas y alguien tiene que estar atendiendo el hotel. Mucha gente dice que está mejor con una paga del Estado en su casa. Es un problema mental tremendo.

–Osea que se les ponen los pelos de punta cuando la ministra de Trabajo habla de reducción de la jornada laboral…

–En muchos casos las decisiones que toma el Ministerio de Trabajo son decisiones que no ha consensuado con el sector empresarial, eso sí nos pone los pelos de punta. En este país, el 70% de las empresas son pymes. En U Hoteles tenemos que rentabilizar empresas muy pequeñitas, rentabilizamos y contratamos. Nacimos hace dos años, tenemos 60 trabajadores y nos hacen mucho daño estos anuncios de la ministra, no sólo económicamente, sino moralmente, porque te preguntas: ¿Para qué estoy peleando? Tiene que ser consensuado, razonable y de una forma lógica. Eso es lo que nosotros buscamos y pedimos y reclamamos al ministerio.

–¿El turismo en Oviedo aún tiene recorrido?

–Siempre pienso que hay recorrido. Se van integrando nuevos turistas, la media turista del que se aloja en hoteles ha bajado, pero Oviedo es un destino muy de familia, cultural, de patrimonio, gastronómico que incita mucho a la familia, pero nosotros aquí estamos recibiendo cantidad de turismo de parejas jóvenes que nada tienen que ver con el turismo familiar y se está renovando el parque turístico. Además, accediendo a esa Capital Europea de la Cultura acabamos de subir a primera división a nivel turístico.

–¿Hay sitio para más hoteles en Oviedo?

–No deberían caber más hoteles. Soy bastante tajante, creo que deberíamos pararnos ya en la oferta de alojamientos de la ciudad, no solo en hoteles, sino en pisos turísticos. Estamos en un muy buen momento y es ahí cuando hay que pararse a reflexionar para proyectar el futuro. Hay que tener en cuenta que las empresas de nuestro sector con una ocupación media por debajo del 45 % es muy difícil mantenerla y nosotros estamos en torno 55 % de ocupación en Oviedo. Con cualquier bajada de eso entraremos en problemas porque al crecer más en turistas también se incrementan los gastos y cuando cae el turismo, los gastos se mantienen durante tiempo. A pesar de todo esto en U Hoteles estamos inmersos en un plan de expansión muy profundo donde estudiamos proyectos de hoteles que por lo que sea no quieren seguir gestionando su propiedad y nosotros entramos a estudiarlo. Hay distintas fórmulas y queremos seguir viendo hoteles.