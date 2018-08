«Puede tener encaje la residencia de estudiantes en el proyecto de El Cristo»

Los redactores del plan para El Cristo-Buenavista, ganadores del concurso de ideas para desarrollar el diseño urbanístico dentro de los terrenos del antiguo hospital, no ven con malos ojos la iniciativa presentada por la empresa Rya Residencias S. L. para convertir el antiguo edificio de Silicosis en una residencia de estudiantes.

El arquitecto ovetense Daniel Cotizo, que forma equipo con Juan José Tur y Alexandra Delgado, aseguró que «a priori no entendemos que no tenga encaje dentro del proyecto». Eso sí, se acoplaría con «ajustes» para favorecer «la mezcla ponderada de usos» con el objetivo de «poner en común sinergias» que equilibren un uso entre jóvenes y mayores «porque sería una pena perderlo», afirmó Cortizo, para añadir a renglón seguido que el proyecto presentado para El Cristo por la misma sociedad que gestionará la residencia de estudiantes del campus universitario de Viesques, en Gijón, no tiene por qué hacer desaparecer la idea que los redactores del proyecto siempre han mantenido, la creación de un centro intergeneracional: «En el cómputo global del proyecto se puede reorganizar. Nosotros hacemos un planeamiento urbanístico que ahora mismo está en su fase inicial».

Con todo, defendió que «sí hay que preservar unas líneas generales» que pasan por combinar los usos administrativos y educativos con el espacio público a través de «una mezcla ponderada y equilibrada».

Aún así, Cortizo se mostró cauto ante el proyecto, ya que la empresa no se ha puesto en contacto con ellos a pesar de que la promotora reconoció que «quiere meter una modificación» en el diseño de 'Hucamp, la campa de todos'.

Un gesto que no se le ha escapado al alcalde. Wenceslao López incidió en que el proyecto presentado por Rya Residencias pretende actuar en unos terrenos que son de titularidad nacional, en este caso de la Tesorería General de la Seguridad Social. «Antes hay que hablar con la propiedad y con quien está desarrollando el plan», defendió López, que aseguró que a nivel municipal «no hay ningún contacto directo con ese grupo de inversores o promotores».

La empresa tampoco se ha puesto en contacto, aún, con el resto de asociaciones vecinales de la zona, más allá de la reunión que mantuvo el miércoles con los representantes de los vecinos de La Muria-Fuertes Acevedo. En este punto, desde la plataforma SOS Viejo Hospital han querido dejar claro que «no van a permitir la especulación en la zona porque nosotros defendemos los usos sociales y no privados», aseguró Flor Tejo, miembro de la plataforma vecinal.

El proyecto de Rya Residencias S. L. para el antiguo edificio de Silicosis engloba la creación de una residencia estudiantil con una oferta inicial de 500 plazas ampliables hasta las 2.000. Con todo, habrá que esperar a que se concreten las fases del proyecto urbanístico para la zona, que a día de hoy se encuentra esperando la aprobación en el Pleno del documento de prioridades.