Urgente Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
La edil socialista Marisa Ponga, en una presentación junto a Carlos Fernández Llaneza. Juan Carlos Román

El PSOE acusa al PP de «dinamitar» la negociación del nuevo modelo de políticas sociales de Oviedo

La socialista Marisa Ponga advierte que la popular María Velasco ha actuado «de mala fe» para «imponer un modelo vacío»

R. F.

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:56

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno, del PP, de «dinamitar» y «romper de forma unilateral» las negociaciones para un pacto de ... reorganización de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. «En julio, acogimos con ilusión y compromiso la invitación del equipo de gobierno para abordar una revisión del modelo de políticas sociales; hicimos aportaciones con un extenso documento y reiteramos nuestro ofrecimiento para alcanzar un consenso. Esta mañana –por ayer–, el PP ha intentado dinamitar el proceso, registrando como proposición de urgencia a la comisión de la próxima semana un documento que solo busca 'un lo tomas o lo dejas», advirtió la edil socialista Marisa Ponga.

