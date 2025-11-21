El PSOE acusa al PP de «dinamitar» la negociación del nuevo modelo de políticas sociales de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno, del PP, de «dinamitar» y «romper de forma unilateral» las negociaciones para un pacto de ... reorganización de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. «En julio, acogimos con ilusión y compromiso la invitación del equipo de gobierno para abordar una revisión del modelo de políticas sociales; hicimos aportaciones con un extenso documento y reiteramos nuestro ofrecimiento para alcanzar un consenso. Esta mañana –por ayer–, el PP ha intentado dinamitar el proceso, registrando como proposición de urgencia a la comisión de la próxima semana un documento que solo busca 'un lo tomas o lo dejas», advirtió la edil socialista Marisa Ponga.

«En lugar de buscar un pacto estable y consensuado que garantizase una reorganización eficaz, transparente y justa de los Servicios Sociales municipales, han decidido romper las negociaciones para imponer un plan que es básicamente el mismo que el equipo de gobierno nos hizo llegar en verano».

Ponga fue directa y acusó a la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, de actuar «de mala fe». «El 28 de agosto, la edil nos solicitó, de cara a 'sentarnos a negociar', que le resumiésemos nuestros objetivos fundamentales dentro de esa reorganización, documento que le remitimos ese mismo día, pero la llamada a negociar nunca se produjo».

La edil socialista lamentó que el equipo de gobierno «prefiera imponer un modelo opaco, improvisado y orientado al recorte, antes que avanzar hacia un sistema moderno, adaptado a las realidades sociales y centrado en la calidad del servicio público».

Según Ponga, la postura del PP supone «un retroceso grave para Oviedo, que se merece unos Servicios Sociales a la altura de una ciudad que quiere ser referente en cohesión y bienestar».

Ponga subrayó que el PSOE llevaba meses trabajando «de manera constructiva», pero «el PP ha decidido imponer un modelo vacío, una declaración hueca y sin compromisos presupuestarios o de aumento de las plantillas», finalizó.