El PSOE aspira a una «mayoría amplia» para lograr un gobierno estable La candidatura del PSOE al Ayuntamiento, encabezada por Wenceslao López, con el exalcalde Antonio Massip a la izquierda. / ÁLEX PIÑA Wenceslao López presenta a su equipo para presentarse a las elecciones de mayo ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 24 marzo 2019, 05:15

Comienza la carrera de fondo. El actual alcalde de Oviedo y candidato a la reelección por el PSOE, Wenceslao López, presentó ayer su candidatura al Ayuntamiento acompañado del secretario general de la FSA-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Barbón; y el eurodiputado Jonás Fernández, entre otros. Lo hizo en la Casa del Pueblo, con un objetivo claro: «Usar la experiencia adquirida para seguir gobernando para las personas y no para el cemento». Una hoja de ruta que, según el primer edil, vendrá marcada por la confianza en que la ciudadanía haya entendido «lo que ha hecho el PSOE durante estos cuatro años», y así, relató, «lograr una mayoría más amplia».

A dos meses de los próximos comicios municipales, la aritmética se vuelve a cada paso más importante. Pero para López, alianzas, sumas y pactos de investidura parecen no preocuparle demasiado. «Yo no decido si hay tripartito de nuevo o no; si hay dos o si hay cuatro; eso lo decide la ciudadanía», sentenció el todavía líder del equipo de gobierno. «Y lo que espero es que los socialistas tengamos una mayoría suficiente para dotar al gobierno de la máxima estabilidad», advirtió.

Candidatura Wenceslao López, Ana Rivas, Ricardo Fernández, Marisa Ponga, Luis Fidel Rodríguez, Lucía Falcón, Diego Valiño, Natalia Sánchez, Gonzalo Olmos, Emma Álvarez (EQUO), Luis Manuel Cabrero, Olaya Rosell, Juan Manuel Nieto, María Luisa González, Ignacio Pérez, María Concepción Diéguez, Maximino Candanedo, Pilar Manzano, César José González, Isabel Fernández, Jesús García, Munia Braña, Manuel Ángel Valle, Candela Silva, Alberto Durán (EQUO), Eva María Alonso y Antonio Massip.

«Capacidad de gobierno»

El primer edil quiso resaltar que los socialistas atesoran la experiencia y la «capacidad de gobierno» en un ayuntamiento que, como indicó, es toda una «referencia a nivel nacional». Un Consistorio en el que «hemos sabido ser abiertos y aceptar la diversidad» y en el que se ha gobernado «con seguridad y tranquilidad». «Han pasado cuatro años cuando muchos pensaban que el gobierno no duraría ni siquiera cuatro días», apostilló. Y además, acusó a sus rivales de ser personas «desesperadas que ven otro Oviedo» muy distinto al que él mismo vislumbra: el Oviedo real que pueden observar los ciudadanos».

Por su parte, Barbón sacó a relucir las cualidades del candidato municipal, que, según explicó, significan el «avance» y la «seriedad», frente a las del candidato del PP, Alfredo Canteli; una suerte de «regreso al pasado y una nueva edición sin sentido del 'gabinismo' fracasado», auguró.

Al regidor le acompañan en la lista electoral la actual segunda teniente de alcalde, Ana Rivas, como número dos; el también concejal Ricardo Fernández; la edil Marisa Ponga; el geólogo Luis Fidel Rodríguez, fundador de la Asociación de Memoria Histórica 13 Rosas Asturias; la secretaria de Cultura de la AMSO, Lucía Falcón; el concejal Diego Valiño; Natalia Sánchez; Gonzalo Olmos; la representante de Equo Emma Álvarez; Luis Miguel Cabrero; Olaya Rosell; José Manuel Nieto y Marisa González, en los catorce primeros puestos de la lista. Cierra la lista en el puesto 27 el que fuera alcalde de la ciudad, Antonio Masip.