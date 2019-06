PSOE y Ciudadanos exploran un acuerdo de gobierno en Oviedo A la izquierda, Wenceslao López y Ana Taboada, disfrutando del bollo del Martes de Campo. A la izquierda, Ignacio Cuesta, en el Campo San Francisco. Wenceslao López e Ignacio Cuesta celebran su primer contacto durante el Martes de Campo JUAN CARLOS ABAD Martes, 11 junio 2019, 15:21

Apenas unas horas antes de acudir al tradicional reparto del bollo en el Campo de San Francisco, la dirección del PSOE en Oviedo y el comité de pactos de Ciudadanos han mantenido la primera reunión para explorar la alternativa de un gobierno de centroizquierda para la ciudad.

Por separado, los candidatos a la alcaldía, Wenceslao López e Ignacio Cuesta, han atendido a los medios confirmando los contactos que, si fructifican, descabalgarían al vencedor de las elecciones, Alfredo Canteli de la Alcaldía.

«Nos hemos visto y trabajamos para que, de cara al sábado, Oviedo tenga una solución de gobierno estable y decente», ha concluido el regidor en funciones que ha declinado pronunciarse acerca de si han sumado a Somos Oviedo a las conversaciones al no alcanzar con los ocho concejales de PSOE y los cinco de Ciudadanos la mayoría absoluta.

Cuesta, por su parte, ha vinculado el posible pacto con los socialistas a las «convergencias» o «divergencias» programáticas de ambos partidos. «Ha sido una reunión inicial para ver las coincidencias programáticas que pueda haber que es lo verdaderamente importante. A partir de ahí se podrá hablar de muchas cosas pero es importante para saber si tenemos o no el mismo proyecto de ciudad», ha indicado el candidato de Ciudadanos que tampoco ha querido especular con la posibilidad de que sea él quien se postule como alcalde con el apoyo de los socialistas.

En sentido contrario, Cuesta ha apuntado a que le parece «razonable» que Alfredo Canteli presente su candidatura a la Alcaldía como miembro de la ecuación que, a priori, parece más fácil para conformar gobierno si Ciudadanos y Partido Popular llegan a un acuerdo.

Alfredo Canteli ha preferido, en cambio, contemporizar. «Espero que todo se vaya resolviendo poco a poco», ha explicado a la espera de mantener durante la jornada de mañana la primera reunión «formal» con el comité de pactos de la formación naranja.

El candidato popular ha reiterado sus reticencias a un pacto «contra natura». «Me preocupa que no hagamos las cosas bien para Oviedo. ¿Puede haber otro tripartito? Sí. ¿Es normal? No. Es decisión de cada uno la respeto pero no la comparto», ha indicado.