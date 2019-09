Somos y PSOE critican al alcalde por «machista»

El alcalde, Alfredo Canteli, animó ayer por la mañana a todos los asturianos a participar en San Mateo. «Son unas fiestas muy dignas, hechas en un tiempo récord. Oviedo estaba triste y a partir de ahora espero que esté alegre siempre», destacó. Dicho esto destacó el nuevo escenario de los conciertos y la programación, a la cual auguró el éxito de público. Marta Sánchez, ejemplificó, «para los paisanos», dijo. Unas palabras que suscitaron las críticas de Somos y PSOE. Rubén Rosón, concejal de la formación morada, calificó al alcalde de «machista», mientras que el grupo municipal socialista tachó de «intolerables» dichas palabras.

Una polémica que el propio regidor zanjó tras el pregón: «Me parece una bobada totalmente. El que no tiene otros recursos, tiene que usar eso. ¿Qué iba a querer decir eso? Me conocéis, no voy a cambiar».