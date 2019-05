El PSOE descarta «apurar» a Ciudadanos y le traspasa la iniciativa en las negociaciones Wencesao López. / M. R, «Lo que hay que hablar para el futuro de Oviedo se habla en poco más de una hora», avisa Wenceslao López acerca de un pacto de gobierno JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 1 junio 2019, 01:09

El candidato a revalidar la Alcaldía por el PSOE, Wenceslao López, descartó ayer cualquier tipo de urgencia o presión a Ciudadanos para comenzar cuanto antes las negociaciones de las que resulte el futuro gobierno de Oviedo. De hecho, se reservó un papel pasivo a la espera de que mueva ficha bajo la premisa de que quien reparte juego es la formación que lidera Nacho Cuesta que, con sus cinco concejales, se ha convertido en «bisagra» municipal. Bien a derecha, con el PP, con quien suma mayoría absoluta; bien con los socialistas, cuyo acuerdo necesitaría un voto extra para lograr el bastón de mando.

«Hay una cosa clarísima, Ciudadanos es quien tiene en este momento en Oviedo y muchos sitios de España la bisagra para poder cerrar puertas y ventanas», afirmó López, que se dio mus -si la mano quiere- al indicar que «hay que ver en qué medida funcionan». «Hay que dejarlos tranquilos, que se planteen su futuro respetando que tomen sus decisiones y definan estrategias en un un contexto nuevo. No voy a apurarles en absoluto», recalcó el alcalde en funciones.

La metáfora del juego de naipes la puso encima del tapete el propio López al pedir sosiego. «Hasta que no haya cartas no se puede empezar la partida. No sé si me explico. Y quien reparte las cartas en este juego es Ciudadanos. Oiga, hagan juego», expuso mostrándose «conciliador y dialogante».

Un tanto socarrón en el papel de dejarse querer afirmó que cree que «no hay ninguna fecha de reunión de ningún partido con Ciudadanos», aventuró. «Otra cosa son los deseos que puedan tener otros de hacer matrimonios exprés», reprobó. «Al final se trata de buscar lo mejor para Oviedo», hiló el candidato.

En cuanto a los días que restan hasta el Pleno de investidura, afirmó que hay «tiempo de sobra». «Sinceramente, lo que haya que hablar para el futuro de Oviedo se habla en poco más de una hora. Así de claro soy», espetó dibujando un marco que «da para poco más». «Está muy bien que se hable y algunos se hagan ilusiones, también se vive de ilusiones pero creo que hay que vivir de realidades y esperar», se plantó.

La esperanza de López de revalidar la Alcaldía pasa por un acuerdo con Ciudadanos y que uno de los tres concejales de Somos Oviedo permita una investidura que aleje, como en 2015, al PP del bastón de mando.

Temas «serios»

«El asunto es serio. El futuro de Oviedo algo trascendental», previno López acerca de proyectos y oportunidades como El Cristo, La Vega, el Bulevar, la revisión del PGO -«que no es poca broma», afirmó- o la Fábrica de Gas. «Proyectos iniciados que hay que gestionar y quien lo haga lo tiene que hacer para todos los ovetenses, no para intereses privados, que es lo más importante», advirtió.

Las declaraciones de López coincidieron en el tiempo con las del candidato al Principado por Ciudadanos, Juan Vázquez, y su acercamiento a Adrián Barbón. Sin embargo, rehusó comentar cuánto grado de autonomía cree que tendrá la agrupación naranja para llegar a una entente municipal. «No puedo entrar por respeto, sería una osadía», afirmó. «El asunto es de tal envergadura que supera la dimensión de una persona. El contexto es de tal complejidad que no vale cualquiera», envidó.