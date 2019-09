El PSOE dice que los cien días de Canteli son «los de la ignorancia, las mentiras y la falta de rigor» Ana Rivas y Wenceslao López en la sala de prensa ayer. / HUGO ÁLVAREZ Considera preocupantes «la falta de respeto a las normas» y los giros «machistas, racistas y xenófobos» del nuevo equipo de gobierno G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:20

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, admitió ayer no saber el porqué se tiene la costumbre de hacer valoraciones de los gobiernos a los cien días «y no a los 99», pero no resistió la tentación. Resumió estos tres meses largos de bipartito como los de «la ignorancia, las mentiras y la incontinencia verbal». López habló de «la debilidad creciente de lo público» con una creciente falta de rigor y respeto a las normas en diversas actuaciones: desde el cambio de césped del Tartiere, al tren turístico 'fantasma'. Señaló también «el desprecio a la democracia». Al nuevo equipo de gobierno «le sobra la oposición, no están a gusto con un ayuntamiento democrático», con frases «como 'no voy a consentir a a la oposición...'». «Esto ya lo vivimos con Gabino de Lorenzo», del que «ahora reniegan Canteli o Mario Arias», resumió López.

En una rueda de prensa junto a la portavoz adjunta, Ana Rivas, los socialistas tacharon al bipartito «de gobierno bipolar» por tratar, al mismo tiempo, de borrar el pasado y arrogarse «méritos que no son suyos». «Un revanchismo» en el que han cambiado «la ubicación de la fecha en el Campo San Francisco, la de los minutos de silencio por las víctimas, incluso pensando que era nuestro cambiaron el fieltro rojo del escudo de la escalera que sube a la sala de plenos por uno azul». «Dedican el tiempo a tonterías», concluyó López.

Para Rivas, el bipartito ha dado muestras «preocupantes» en cien días de «machismo, racismo, xenofobia y LGTBfobismo». Recordó la calificación de «accidente», según el alcalde, de la muerte de David Carragal, la contrastó con «el hay que sacarlos de aquí», tras el apuñalamiento de San Mateo con un menor extranjero tutelado implicado y con «el silencio más absoluto» tras el segundo incidente, con un policía agredido.

«Decían que Oviedo estaba triste y la tristeza la han resuelto trayéndonos a Marta para los paisanos», concluyó López, que prometió que su grupo seguirá trabajando para que «este mal gobierno no dañe a Oviedo».