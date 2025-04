El PSOE exige «transparencia» al equipo de gobierno en la negociación por La Vega

J. C. A. OVIEDO. Viernes, 26 de junio 2020, 01:58 Comenta Compartir

La comisión de Urbanismo del pasado miércoles en la que el equipo de gobierno congeló los planes avanzados por el alcalde, Alfredo Canteli, de negociar por 20.000 metros cuadrados de la fábrica de armas de La Vega, deja marejada. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado el acceso al expediente y a la carta que, según fuentes municipales, se envió durante los pasados meses al Ministerio de Defensa para concretar una reunión con sus responsables y retomar las negociaciones. «Exigimos transparencia total porque es muy grave», indicó ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Wenceslao López que replica, de esta manera, el proceder de la oposición durante el pasado mandato cuando el PP, entonces, solicitaba acceso al seguimiento de las conversaciones con Madrid.

Para el exalcalde, además, el año de mandato «no ha sido perdido sino de retroceso». Esta semana caducaron los protocolos firmados por el anterior equipo de gobierno para la cesión demanial de la capilla, el claustro y 8.000 metros cuadrados, y el acuerdo para la adquisición de la fábrica mediante compensaciones urbanísticas que estaban por tasar.

«Es muy grave que no sepan qué hacer y que se paralice y caduque todo lo conseguido hasta la fecha», explicó López a este diario.

Por otro lado, el PSOE ha solicitado al catrastro la confirmación de lo que López estima, que la valoración de 44 millones de euros por las 12 hectáreas de terrenos de la fábrica está mal realizada, pues tiene en cuenta el valor residencial del predio cuando en el PGO vigente están calificados como industriales. «Existen comunicaciones de Defensa en las que el Ministerio reconoció que nunca valoró los terrenos», recordó López defendiendo las gestiones del anterior equipo de gobierno.

«Humo»

A mayor abundamiento, los planes avanzados por Canteli y esta semana rebajados hasta que el Ayuntamiento desarrolle un proyecto avalado por los técnicos, para la oposición son «humo». «El Plan General vigente dice que para desafectar los terrenos primero tiene que haber un acuerdo entre las dos partes», recordó, indicando el uso militar del predio y la imposibilidad del Estado de desprendenderse de patrimonio sin contrapartidas onerosas para el comprador, en este caso, el Consistorio.

Para López, el futuro de la fábrica y su ámbito cuenta con un problema añadido, que es el contrato con la UTE Bosque y Valle y el nuevo proyecto de Santullano con el que se pretende utilizar la nave de Sánchez del Río como puerta de entrada a la ciudad. «Por un lado anuncian la resolución de un contrato sin que exista ningún informe que lo avale», recordó, «y por otro, diseñan un proyecto que atraviesa una propiedad que no es del Ayuntamiento y con quien no han hablado todavía». La resolución del contrato del bulevar está abocada a un conflicto jurídico en contra de los intereses de Oviedo porque no se puede cerrar de una manera amistosa con la empresa», previó el socialista.