El PSOE insta al gobierno a decir qué proyectos va a dejar sin ejecutar López y Rivas durante la rueda de prensa de ayer. / JUAN LLACA Wenceslao López expone que durante su mandato se tramitaron cien obras por importe de 35 millones de euros que ahora están pendientes G. D. -R. OVIEDO. Martes, 8 octubre 2019, 01:39

Los portavoces socialistas, Wenceslao López y Ana Rivas, comparecieron ayer en una rueda de prensa para desmentir las declaraciones del equipo de gobierno que les responsabilizaban de no dejar «ningún proyecto técnico en stock». Tras presentar una lista detallada de «más de 100» proyectos, desarrollados en su mandato y por un importe estimado de 35 millones de euros, los socialistas instaron al actual equipo de gobierno a que «sea valiente» y aclare cuáles «son los que no van a ejecutar».

Ana Rivas insistió en que «los proyectos técnicos que existen en el Ayuntamiento son del Ayuntamiento de Oviedo, no son de ningún gobierno» y puso como ejemplo que durante el anterior mandato «ejecutamos gran parte de los que dejó el PP», con la salvedad del puente sobre la Ronda Sur, «ese dijimos que no lo íbamos a hacer, era una decisión política».

En cambio, sostuvo López, PP y Ciudadanos practican una «política de negación permanente», en la que «no hay peor combinación, en la gestión de lo público, que la falta de conocimiento y el exceso de soberbia». Dos razones, señaló, que llevan al bipartido a tratar de «borrar la historia de estos últimos cuatro años» e ignorar la existencia de «un número importante de proyectos».

Con datos a 1 de junio de 2019, -«desde entonces, algunos deberían haber madurado más», precisó López-, el Ayuntamiento disponía de 104 proyectos técnicos de obra para inversiones. «Había 13 proyectos con expediente de contratación, que sumaban 2,4 millones de euros; había pliegos técnicos tramitados y sin financiar de 16 proyectos de más por otros 9 millones de euros; pendientes de contratación había 53 proyectos por 15 millones de euros y 19 proyectos elaborados y tramitados que estimamos por valor de unos 10 millones de euros», resumió López. «Algunos que durante cuatro años lo han reclamado, podían explicar ahora por qué no licitan las obras del kiosco del Bombé», una de las obras «listas» para contratar que dejó el tripartito.

Los socialistas recordaron que ahora mismo hay hasta siete proyectos en desarrollo que arrancaron el pasado mandato «pero que al ser cuestiones positivas no forman parte de la herencia recibida». Se trata de las obras de acceso a las pistas de San Lázaro, la cubierta de la escuela de adultos El Fontán, el tejado de las Escuelas Blancas, la mejora de las instalaciones técnicas del Carlos Tartiere o la sustitución de casi 7.000 luminarias a tecnología LED, «que el alcalde dice que tuvieron que financiarlo ellos. Yo no sé si es ignorancia, pero debería saber ya que las actuaciones no se pueden contratar si no se financian antes», concluyó Rivas.

Lista reveladora

La enumeración facilitada ayer muestra también algunos de los problemas del pasado mandato. La cifra de proyectos financiados a mitad de año, apenas suma 2,4 millones en obras cargadas al superávit del año anterior en su mayoría. Con los presupuestos retrasados hasta mayo y pendientes de ajuste, otras obras por 9,1 millones seguían en el cajón. Al igual que otros 15 millones en proyectos redactados, para los que no había aún pliegos de contratación.