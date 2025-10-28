El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La socialistas Sonia Fidalgo y Marisa Ponga. Mario Rojas

El PSOE e IU piden mejorar el servicio de atención a domicilio en la zona rural de Oviedo

Alrededor de un tercio de los 151 usuarios, según datos facilitados por Ponga, han presentado quejas y exigen al PP que garantice su calidad

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 28 de octubre 2025, 18:58

Comenta

El servicio de atención a domicilio de la zona rural de Oviedo ha recibido quejas de alrededor de «un tercio de los 151 usuarios», ... según cifró este martes la concejala socialista Marisa Ponga. Ante estas denuncias, tanto el PSOE como Izquierda Unida-Convocatorioa por Oviedo trasladaron la situación a la Comisión de Servicios Sociales, exigiendo al gobierno local que adopte medidas y garantice que la empresa que gestiona el servicio desde junio, Azvase, aumente la calidad.

