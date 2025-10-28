El PSOE e IU piden mejorar el servicio de atención a domicilio en la zona rural de Oviedo

El servicio de atención a domicilio de la zona rural de Oviedo ha recibido quejas de alrededor de «un tercio de los 151 usuarios», ... según cifró este martes la concejala socialista Marisa Ponga. Ante estas denuncias, tanto el PSOE como Izquierda Unida-Convocatorioa por Oviedo trasladaron la situación a la Comisión de Servicios Sociales, exigiendo al gobierno local que adopte medidas y garantice que la empresa que gestiona el servicio desde junio, Azvase, aumente la calidad.

«Lejos de ser casos puntuales, como se había dicho en el Pleno, casi un tercio de las personas usuarias de la ayuda a domicilio rural han presentado reclamaciones formales por escrito y registradas», insistió Ponga, que compareció por este asunto ante los medios de comunicación acompañada de la edil Sonia Fidalgo. Según detalló, el gobierno local tardó en reaccionar pese a la situación, poniendo en marcha un plan de seguimiento el pasado 20 de octubre: «Esto demuestra que hasta entonces, y desde que en mayo cambió la empresa y comenzaron los problemas, no se habían tomado decisiones para abordar la situación de manera adecuada», expuso al tiempo que exigió que la ayuda a domicilio en la zona rural ofrezca «la misma calidad y excelencia que la urbana».

¿Qué ocurre realmente? Fidalgo se encargó de detallar esa supuesta «mala calidad» del servicio. «Entre las incidencias se incluyen cambios de horarios sin previo aviso, retrasos y alteraciones que afectan directamente al bienestar de las personas atendidas». Casos, continuó, en los que se avisa con cuarenta y cinco minutos de antelación de que la auxiliar llegará más tarde «o de situaciones en las que se juntan el desayuno y la comida; algo que desajusta totalmente las rutinas y la conciliación familiar»: Algo grave, insistió, ya que se trata de personas que necesitan ayuda profesional para asearse, tomar la medicación, vestirse o comer.

«Ya no hay excusas, estamos hablando de un servicio esencial, que atiende a personas mayores y dependientes, y la calidad debe de estar por encima de cualquier problema organizativo», secundó la concejala de IU Cristina Pontón. Criticó que «lamentablemente está privatizado» y en este caso, el Ayuntamiento debería de realizar un seguimiento y una inspección constante.

Recordó, además, que dentro del acuerdo presupuestario entre su grupo y el PP se habían previsto la creación de una comisión de evaluación de los servicios externalizados, entre ellos la ayuda a domicilio, el agua, el transporte o la limpieza.