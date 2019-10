El PSOE se ofrece a explicar al gobierno dónde está «cada uno» de los documentos

El refrán que dice que 'la ocasión la pintan calva' es un trasunto del griego clásico original, en el que la diosa Fortuna no tiene pelo en la coronilla porque no se la puede agarrar una vez que se la deja pasar. La portavoz adjunta del PSOE, Ana Rivas, no la dejó pasar ayer y, «ante las asombrosas declaraciones» del concejal de Economía, Javier Cuesta, le recordó que la junta de gobierno tiene previsto aprobar hoy los pliegos de una de esas actuaciones que, según Cuesta, no tienen proyecto: las obras de intervención en el tramo de la muralla medieval de la calle Paraíso.

Rivas tampoco desaprovechó el 'balón botando' que le dejaron la distintos mensajes entre PP y Ciudadanos, con estos últimos asumiendo que trabajan en los proyectos que dejó el anterior equipo de gobierno. Por ello, instó al concejal de Economía a que consulte «a su socio de gobierno y concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Ignacio Cuesta, el estado real de la cartera de proyectos técnicos de obra que están ya redactados en los diferentes servicios municipales».

Si, además, «tiene algún problema para entenderlo, nos ponemos a su disposición para para explicarle qué es un proyecto técnico y en qué servicios municipales puede localizar cada uno» de ellos, cargó Rivas con sarcasmo.

Para la edil socialista «la obsesión del equipo de gobierno» por borrar los cuatro años anteriores, «alcanza extremos preocupantes cuando son capaces de negar incluso la existencia de documentos que están en las dependencias municipales». Tampoco es del todo cierto. El concejal de Economía Javier Cuesta demostró buena memoria y tener los documentos a mano para demostrar que el anterior equipo de gobierno apenas ejecutaba siete millones de euros de inversión al año.