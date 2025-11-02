El PSOE ofrece el vial de La Pixarra como opción frente a la Ronda Norte

El PSOE solicita la elaboración inmediata de un estudio de alternativas viables al actual proyecto de Acceso Norte a Oviedo, que priorice el vial ... entre La Florida y La Pixarra como solución a los tráficos de la zona oeste de la ciudad.

El portavoz, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado que «el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) confirma lo que el Grupo Municipal Socialista viene defendiendo desde hace tiempo: la llamada Ronda Norte no es una infraestructura necesaria para garantizar una movilidad sostenible y eficiente en el municipio».

El socialista ha afirmado que el PMUS demuestra que «es posible alcanzar los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia sin construir una nueva gran vía que atravesaría la ladera del monte Naranco con un enorme impacto ambiental».

Además, el proceso de participación ciudadana «impulsado durante la redacción del PMUS deja clara la ausencia de apoyo social al proyecto. Casi la mitad de las personas encuestadas calificaron la Ronda Norte con un 1 sobre 10, y un 70 por ciento de las mujeres participantes la consideraron la peor opción posible», ha explicado Llaneza. Y ha añadido: «Pese a esos hechos, el equipo de gobierno municipal sigue apostando por una infraestructura obsoleta, ignorando tanto los datos técnicos como la opinión ciudadana».

«Canteli, que prometió un absurdo teleférico en el Naranco, también se equivoca cuando defiende un modelo de movilidad obsoleto, anclado en la dependencia del coche y alejado de los objetivos del PMUS y de las preferencias de la propia ciudadanía», ha reprochado.

«Frente a esta visión, proponemos una alternativa más racional, sostenible y coherente como es el vial entre La Florida y La Pixarra», ha añadido.