El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Mario Rojas
Cultura en Oviedo

El PSOE de Oviedo califica como una «oportunidad perdida» el presupuesto cultural del PP

Jorge García Monsalve critica que las cuentas de la Fundación Municipal de Cultura, con 4,4 millones de euros, consolidan un modelo «continuista» y alejado de la zona rural

A. A.

Oviedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:54

Comenta

En 2023, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Oviedo presupuestó 4,9 millones de euros para actividades culturales; en 2026, en cambio, la partida se queda en 4,4 millones. Una cifra que, según el concejal Jorge García Monsalve (PSOE), supone una «oportunidad perdida para lanzar la candidatura a Capital Europea de la Cultura».

Así lo expuso el edil socialista este miércoles a través de una nota de prensa en la que acusó al alcalde, Alfredo Canteli, de estar más interesado en la «reelección» que en el plan Oviedo 2031. A su juicio, la capitalidad cultural es «un proyecto clave, transformador y una oportunidad única para el desarrollo de nuestro concejo». Uno que García Monsalve contrapuso como positivo con «esos títulos comprados a golpe de talonario público que el equipo de gobierno exhibe como logros».

Y es que, continuó el concejal del Grupo Municipal Socialista, «que Canteli destinase más recursos en año electoral a las actividades de la FMC de los que pretende destinar el año que viene, clave para las aspiraciones de Oviedo, demuestra una falta de criterio absoluta», sentenció.

Modelo «continuista»

Por otro lado, los socialistas ovetenses también se mostraron disconformes con el hecho de que las cuentas de la FMC «siguen apostando por un modelo continuista» que concentra más del noventa por ciento de su actividad y del gasto en el centro de la ciudad –entre el Auditorio, el Teatro Campoamor y el Filarmónica–. «Nosotros creemos que la FMC debe llevar la cultura a todos los rincones posibles de nuestro municipio, pero en las cuentas apenas un 6% del gasto se va a actividades en los barrios y poco más del 2% a programación en la zona rural».

El PSOE sí reconoce que se incrementa el presupuesto para actividades y no ve con malos ojos las ayudas a la creación artística, pero no apoyará las cuentas porque «están muy lejos de la apuesta que debería hacer Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura».

