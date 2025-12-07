El PSOE propone la creación de una red completa de corredores verdes en Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este domingo que llevará a la próxima comisión plenaria de Urbanismo su propuesta para ... transformar la movilidad y el espacio público de Oviedo mediante la creación de una red de itinerarios verdes que prioricen al peatón, a la bicicleta y a los medios de transporte sostenibles. Un paso más sobre las políticas de movilidad impulsadas por el equipo de gobierno.

Así lo anunció el portavoz de la formación, Carlos Fernández Llaneza. «Oviedo necesita dar un salto adelante hacia un modelo de ciudad que sitúe a las personas en el centro», advirtió, y añadió a renglón seguido que la iniciativa enlaza los principales equipamientos urbanos y articula un anillo de espacios naturales que rodeará la ciudad, desde las laderas del Naranco hasta el entorno de Mercadín, en La Tenderina.

«Apostamos por un urbanismo que recupere la calle, que promueva la movilidad activa y que conecte nuestros barrios a través de corredores verdes accesibles y seguros», continuó el socialista. Así, la propuesta tiene dos líneas fundamentales: la recuperación del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, aprovechando su valor patrimonial y su trazado histórico como corredor de movilidad sostenible, y conectar el HUCA con el campus de El Cristo mediante un corredor verde directo, continuo y accesible. En palabras de Fernández Llaneza, «miles de personas se desplazan cada día entre estos dos nodos esenciales y ofrecerles una alternativa real al coche es imprescindible para reducir la congestión y avanzar hacia una movilidad más equilibrada y saludable».