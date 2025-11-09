El PSOE de Oviedo pregunta al PP qué ha sido de la escultura de Fernando Alba retirada de Ventanielles Estaba instalada en la plaza del Lago Enol y fue desmontada hace treinta años

El concejal del PSOE de Oviedo Javier Ballina preguntará al PP el paradero y el estado de la escultura del artista Fernando Alba que fue instalada en 1988 en la plaza Lago Enol de Ventanielles y desmontada siete años después, en 1995, por decisión municipal. El edil recuerda que, tras su retirada, la instalación quedó depositada en unos terrenos municipales en Pontón de Vaqueros, «sin que desde entonces se haya ofrecido información pública sobre su estado actual ni sobre las actuaciones que se hayan podido realizar para su conservación o mantenimiento».

La pieza o partes de ella fueron posteriormente trasladadas a la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro donde permanecen en la actualidad: «Queremos saber qué ha sido de la escultura, en qué condiciones se encuentra y si el Gobierno municipal contempla su recuperación», concluyó Ballina. Considera que sería una buena adición para el proyecto Oviedo 2031.