El PSOE pide bajar los dos tipos de IBI un 10% para mantener la «progresividad» Ricardo Fernández, Wenceslao López y Ana Rivas durante su rueda de prensa de ayer. / HUGO ÁLVAREZ Defiende que «si hay margen para bajar los impuestos», la medida debe beneficiar «a las familias» y no solo a los grandes propietarios G. D. -R. OVIEDO. Martes, 24 septiembre 2019, 01:39

Ramón de Campoamor siempre está de actualidad: «Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira,/ todo es según el color/ del cristal con que se mira». El Grupo Municipal Socialista presentó ayer en rueda de prensa sus enmiendas a la propuesta de ordenanzas fiscales del equipo de gobierno para 2020. Un conjunto de aportaciones que, dijo su portavoz, Wenceslao López, buscan «mantener la progresividad en el reparto de las cargas impositivas».

López, celebró que «quienes acudieron a los tribunales» contra el gravamen a los grandes valores catastrales o «pedían la eliminación de la plusvalía, a capa y espada, nunca mejor dicho» hayan cambiado de criterio al llegar al gobierno de la ciudad, pero su grupo considera que la propuesta de PP y Ciudadanos es contraria a la progresividad fiscal, que es un «principio constitucional».

El proyecto del equipo de gobierno prevé una rebaja del tipo del IBI general del 3,3%, pero una del 15,38% para los inmuebles sujetos al tipo diferenciado. La primera, destacó la concejala Ana Rivas, tan solo compensa el alza de los valores catastrales, por lo que «para las familias no supondrá ninguna reducción» de la cuota a pagar. «Si hay margen para bajar los impuestos, nosotros lo que proponemos es que se traslade a toda la ciudadanía» y no solo a los 250 propietarios de edificios «sujetos a una actividad económica» y de más de un millón de euros de valor. Por eso, frente al proyecto de ordenanzas que deja el tipo general en el 0,5795, los socialistas proponen uno del 0,54%, acompañado de una rebaja menor del tipo diferenciado. En lugar del 1,1% que proponen PP y Ciudadanos, por el 1,3% que dejó vigente el tripartito, los socialistas propusieron una rebaja del 10%, hasta el 1,17%, equivalante a la que defienden para el tipo general. El problema es que la propuesta del equipo de gobierno le ahorra un millón de euros a los 250 'ricos' afectados por el IBI diferenciado, pero una rebaja del 10% de los dos tipos, como la que propone el PSOE, supondría unos 7,5 millones de euros menos de ingresos. Rivas salió del paso señalando que «si el equipo de gobierno considera una menor reducción» podría ser entendible, pero que «lo que no aceptamos es que las familias de Oviedo no vean ninguna reducción» en la cuota del impuesto.

Los socialistas también propusieron una serie de enmiendas «para mejorar» la propuesta del equipo de gobierno. Por ejemplo, para que las nuevas bonificaciones en la plusvalía para la transmisión de negocios familiares se dirijan «a las familias que mantengan la actividad» al menos tres años, explicó Ana Rivas. También para que «si un ciudadano llama por un nido de avispa asiática» no se convierta en acreedor del pago de una tasa de cien euros, reclamó el edil Ricardo Fernández. La ordenanza por servicios de retirada de animales, sostuvo, no puede gravar cuestiones «relacionadas con la seguridad, la preservación del medioambiente y de actividades como la apicultura». La propuesta del equipo de gobierno no distingue entre el cobro por el servicio de Bomberos para recoger una mascota o animal doméstico de la retirada de un nido de avispa asiática.