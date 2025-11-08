El PSOE pide «garantías» al PP para el mantenimiento de los caminos rurales de Oviedo

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, pidió este sábado al gobierno local del PP «garantías» para el mantenimiento de los más ... de veinte caminos históricos recuperados por el plan de empleo de este año. «Si no se hace ningún mantenimiento futuro en estos caminos una vez finalicen los trabajos, de poco o nada servirá el esfuerzo realizado», agregó el líder de los socialistas ovetenses.

El plan de empleo municipal ha permitido la incorporación al mercado laboral de 38 desempleados y la recuperación de numerosas rutas tradicionales en la zona rural para su uso público; sin embargo, denunció Fernández Llaneza, «no basta con limpiar o abrir caminos si después no se garantiza su conservación».

Es por eso que ha registrado una serie de preguntas ante la Comisión de Urbanismo con el objetivo de que el equipo de gobierno aclare qué criterios se han seguido para la selección y recuperación de estos caminos, si está previsto incorporarlos al contrato ordinario de mantenimiento y, en su caso, cuál sería el coste adicional y su impacto sobre los recursos destinados al resto de la red viaria del concejo.

«Dilapidar dinero público»

«Lo esperable sería que existiese una mínima coordinación entre las concejalías para que los recursos que se invierten cuenten con el mantenimiento debido», reiteró el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Lo contrario, abundó, «es dilapidar recursos públicos».

Y es que a juicio de Carlos Fernández Llaneza, la denuncia cuenta con precedentes que confirman la preocupación del PSOE ovetense. «Lo hemos visto estos meses con las innumerables quejas de vecinos por el mal estado o el cierre por el crecimiento de la maleza de rutas que se habían abierto en el pasado con anteriores planes de empleo».