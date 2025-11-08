El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajadores de los planes de empleo municipal. Mario Rojas

El PSOE pide «garantías» al PP para el mantenimiento de los caminos rurales de Oviedo

Carlos Fernández Llaneza exige al gobierno local que aclare si las rutas recuperadas por el plan de empleo contarán con nuevas partidas para su conservación

A. A.

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:23

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, pidió este sábado al gobierno local del PP «garantías» para el mantenimiento de los más ... de veinte caminos históricos recuperados por el plan de empleo de este año. «Si no se hace ningún mantenimiento futuro en estos caminos una vez finalicen los trabajos, de poco o nada servirá el esfuerzo realizado», agregó el líder de los socialistas ovetenses.

