El PSOE pide que no se «pierda» la ocasión» para la compra de La Vega Los terrenos de la antigua factoría de armas de La Vega. / MARIO ROJAS Somos acusa al exalcalde de hacer y pide que de explicaciones sobre «la gran mentira» de la fábrica de armas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 24 agosto 2019, 01:47

Cuando Wenceslao López recibió la valoración de Defensa sobre los terrenos de la fábrica de armas de La Vega se sorprendió. La cifra no le cuadraba y se dirigió al gerente del catastro para que le informase de los «criterios» que habían aplicado. Pronto se dio cuenta que el suelo lo calificaron como «uso residencial» en vez de «industrial» y no se dedujeron ciertos gastos.

Los fallos fueron subsanados y el precio bajó. El valor final de la factoría, tal y como publicó este diario hace un mes, podría rondar los 15 millones de euros. Esta cantidad está por debajo de los 32 millones que Defensa valoró el año pasado y de los 44 millones que establecieron a principios de años: «Esta última cifra está desfasada porque nadie se percató de los usos de los suelos».

El primero de los errores se debe a que en el Catastro no tenían noticias de La Vega. La factoría, al estar levantada sobre terrenos de especial interés para el Estado, no paga IBI. Tampoco ha habido cambios en la propiedad. Los dos únicos supuestos en los que el registro público del suelo recibe acuses de recibo del valor dado. De esta manera, cuando Defensa tomó como referencia los usos residenciales de los barrios aledaños, se cometió un error que después fue subsanado: «El suelo industrial es más barato y se debe mirar todo el expediente. Esta es una ocasión que no debemos de perder» para comprar La Vega, apuntó ayer el exalcalde.

Este tema ha vuelto a crear una brecha entre los socialistas y Somos. Rubén Rosón calificó ayer la gestión del exalcalde como «personalista» porque mientras en Oviedo «contaban unas cosas, en Madrid pasaban otras». «Ahora sabemos que toda la negociación fue un paripé del PSOE de cara a las elecciones. El gobierno de Pedro Sánchez elevó la tasación de los terrenos y nunca cedió la capilla ni el claustro».

A lo que se refiere el concejal fue al acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y Defensa en enero. Se dieron un plazo de un año, prorrogable por otro más, para «valorar y tasar el inmueble y suscribir el convenio de enajenación». El protocolo, también, incluía un 'adelanto' para hacer visible el avance en las negociaciones. La cartera liderada por la socialista Margarita Robles se comprometió a la «cesión demanial de la capilla y el claustro» de La Vega, los dos únicos elementos del recinto fabril protegidos como Bienes de Interés Cultural. Pero por el momento el acuerdo no se ha cerrado a pesar de que se confiaba en hacerlo a corto plazo.

Por otro lado, Rosón pidió al exalcalde que de explicaciones «sobre la gran mentira de La Vega» y acusó al nuevo equipo de gobierno de no hacer nada en los dos meses que llevan gobernando la ciudad. «El PP y Ciudadanos ni siquiera accedieron al expediente para ver cómo estaba o para avanzar en la cesión», señaló en una nota de prensa.

Mientras, fuentes municipales destacaron que el gobierno «tenía constancia» ayer del informe y desde Vox se destacó que Pedro Sánchez «insiste en el cerco a Oviedo. «Esta situación fue tapada por el anterior equipo de gobierno. El nuevo alcalde debe tomar buena nota, abandonar el buenismo y liderar el futuro para La Vega».

Diferencias con La Coruña

López aprovechó ayer la ocasión para recordar que la situación de la antigua fábrica de armas de La Coruña «no se parece en nada» a la de Oviedo. Defensa planteó «un arrendamiento» con la localidad gallega mientras que en Oviedo se busca una «cesión». «Hay gente que juega a confundir y son casos distintos», apuntó ayer el portavoz de los socialistas.