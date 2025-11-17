El PSOE pide al PP retirar los presupuestos e IU intentará el pacto «hasta la prórroga» Los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad que la coalición rechaza respaldar al abogar por alcanzar un acuerdo

Susana Neira Oviedo Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:40

División de posturas entre los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Oviedo respecto a las cuentas municipales para 2026. El PSOE ha pedido al gobierno local la retirada del proyecto de presupuestos al considerarlo «irreal, ajeno al presente y ciego ante el futuro» mientras que Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo seguirá negociando «hasta la prórroga» con el PP, con mayoría absoluta, para «introducir nuestras prioridades» y repetir un acuerdo.

A la espera de que la Comisión de Economía vote hoy las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, avanzó este lunes que han presentado una enmienda a la totalidad. Recordó que habían tendido su mano a los populares para una negociación pero la respuesta de la concejala de Economía, Leticia González, «fue un desprecio total y absoluto, ya que ni siquiera nos llamó para preguntarnos qué teníamos que decir».

Y lo que tenían que decir, que dijeron este lunes, es que el presupuesto para 2026 «no es realista, no responde a las necesidades de la ciudad y no ha incluido ninguno de los proyectos estratégicos que Oviedo necesita».

En cuanto al detalle de las cuentas, que ascienden a 281 millones de euros en términos consolidados, el concejal Jorge García Monsalve, que también participó en la rueda de prensa, denunció que los ingresos «están sobredimensionados». Como muestra, indicó, el aumento previsto «de un 44% de las multas de tráfico o del 54% en la plusvalía». En relación a los gastos, advirtió que las inversiones aumenta sobre el papel, pero que el Ayuntamiento ejecuta «menos de la mitad» de lo que presupuesta: «Hasta el punto de que el informe de Intervención exige dejar sin ejecutar más de 21,7 millones para no incumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria». A todo esto sumó que «en materia de vivienda, no existe ningún programa de promoción, rehabilitación o alquiler social, ni un plan municipal». «La única partida en este ámbito se ha limitado a los sueldos de la oficina de Vivienda, lo que supone un 0,06% del presupuesto», lamentó el edil, que citó igualmente «una reducción de casi 400.000 euros en la atención social primaria y un recorte del 13% en programas de incorporación social».

El PSOE justificó así su enmienda a la totalidad y confió en el voto a favor de IU. «Esperamos al menos el apoyo de la otra fuerza progresista del Ayuntamiento, porque el caso contrario sería difícil de entender». Sin embargo, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, rechazó minutos después la propuesta. El viernes, en la aprobación inicial del presupuesto en el Pleno, lo más probable es su abstención a la espera de alcanzar un pacto con el PP. Aunque indicó que la negociación con el equipo de Alfredo Canteli está «muy al principio», «vamos a seguir negociando hasta la prórroga, estamos todavía dentro del tiempo de partido» para introducir sus propuestas en las cuentas.