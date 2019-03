PSOE e IU piden a Somos que asuma sus responsabilidades en el Bulevar El Bulevar de Santullano, con el templo prerrománico a la izquierda. / M. ROJAS El edil de Contratación afea a Del Páramo que dijese que esperaba desde el 5 de marzo por un trámite que no pidió hasta este martes G. D. -R. / A. A. OVIEDO. Jueves, 28 marzo 2019, 01:08

El candidato del PP a la Alcaldía, Alfredo Canteli, afirmó ayer, a cuenta del Bulevar de Santullano, que «nosotros no vamos a ir haciendo lagos por ahí». En ese sentido, puede estar tranquilo. El equipo de gobierno no va a hacer ninguno. Los técnicos de Urbanismo, diez meses después de la fecha tope para entregar el proyecto, consideran que el trabajo realizado por la UTE Bosque y Valle «no cumple con los requisitos formales, de definición, funcionales, ni administrativos, para su aprobación». Según denunció Somos Oviedo antes de ayer, todo es culpa del «bloqueo» del PSOE, el PP y, en parte de IU, a un proyecto «demasiado bueno».

Los aludidos y socios de gobierno respondieron ayer, pidiendo a Somos que asuma «sus propias responsabilidades, no puede ser que todo lo que les sale mal sea culpa de otros», señaló Ana Rivas (PSOE), que prefirió no responder a las acusaciones de Rubén Rosón acerca de que pretendía hacer alcalde a Caunedo. «No comento obsesiones, cada uno hace la campaña electoral que quiere», dijo. «Cada vez que surge un problema, no cabe echar balones fuera, en especial, cuando eres la fuerza mayoritaria en el gobierno, hay que asumir responsabilidades y corregir con trabajo conjunto cuantas deficiencias se encuentren» en el proyecto, repuso el concejal de Contratación, Iván Álvarez (IU), señalado por el edil de Urbanismo porque su departamento informó, cuando se lo pidieron, que el presupuesto máximo de la actuación es el que marcan los pliegos: 18 millones de euros. También porque, según Del Páramo, su concejalía llevaba esperando desde el 5 de marzo por el requerimiento que Contratación debía hacer a la UTE Bosque y Valle. El edil de IU confirmó que el documento irá a la junta de gobierno de este viernes, pero no dudó en aclarar que solo ayer (el martes, para el lector) Urbanismo notificó la propuesta de dar «un nuevo plazo de entrega del proyecto» por otros diez días. Un proyecto -el tercero y diez meses tarde, si llega- que, según Del Páramo, no tendrá ningún problema.

Desde el PP

En la exigencia de responsabilidades a Somos coincidió también el concejal Fernando Fernández Ladreda. El edil del PP señaló que de las explicaciones de Somos «falta lo principal: perdón a los ovetenses, a quienes se han fiado de lo que las han dicho, en público y en privado».

Consideró «impresentables» los ataques a los técnicos y defendió a estos por «alumbrar los numerosos defectos del proyecto», en el que Somos Oviedo hace «oídos sordos a la asunción de cualquier responsabilidad» y rechazó por «inaceptable» el trato de favor y de «amiguismo si me apuran» a una empresa contratista que ya ha incumplido ampliamente los pliegos. «El contratista es lo que es y los ejemplos de a dónde han llevado algunas amistades inadecuadas es de todos conocida».