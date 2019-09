El PSOE se reafirma en su valoración del equipo de gobierno Viernes, 27 septiembre 2019, 01:53

«Lo que hicimos fue un relato de los hechos y ponerles nombre». El portavoz socialista, Wenceslao López, y su adjunta, Ana Rivas, se reafirmaron ayer en su valoración de los primeros cien días del equipo de gobierno en la que apreciaron «preocupantes» giros «machistas, xenófobos, racistas y homofóbicos». Si el alcalde quiere querellarse contra ellos, como anunció, «está en su derecho, pero me he limitado a poner nombre a una serie de expresiones con una serie de ejemplos». «¿Qué pasaría si un alcalde socialista dijera que la muerte de un joven es un 'accidente', pero si un presunto agresor es extranjero que 'no saben convivir'?», se preguntó López. «Confirma que teníamos razón, al alcalde no le gusta la democracia, no le gusta que haya oposición», cerró Rivas.