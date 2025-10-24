El PSOE reclama al equipo de Canteli los plazos de las obras del polideportivo de Trubia
Natalia Santa Bárbara y Juan Álvarez aseguran que la partida para la ejecución del proyecto «ha desaparecido» del presupuesto municipal
Oviedo
Viernes, 24 de octubre 2025, 21:34
El PSOE local reclamó este viernes al equipo de gobierno del PP explicaciones sobre el retraso en la construcción del nuevo polideportivo de Trubia, ... una infraestructura «largamente demandada por la ciudadanía y reiteradamente comprometida por el alcalde, Alfredo Canteli». Así lo recordó la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara. Junto al edil Juan Álvarez Areces ha presentado una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo para conocer cuál es el estado actual del proyecto, así como los plazos previstos para el inicio y ejecución de las obras.
Álvarez Areces aseguró que el proyecto «ha desaparecido de los presupuestos municipales». Fue en 2019 cuando el Consistorio consignó en sus cuentas cerca de 900.000 euros para las obras y 250.000 euros adicionales para urbanizar los accesos a la parcela; no obstante, «desde que Canteli es alcalde, y pese a las numerosas y vacías promesas, tan solo se consignaron 20.000 euros el año pasado para adaptar el proyecto y nada se ha vuelto a hacer». A renglón seguido exigió «que le pongan fecha».
Un proyecto que, por un lado, dotaría a la villa cañonera de un equipamiento deportivo básico y, por otro lado, que encajaría como anillo al dedo con el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 que ha obtenido la capital del Principado de Asturias. «Presumir de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 debería servir para extender la práctica deportiva a todos los barrios y parroquias del concejo, pero la realidad demuestra que el compromiso no llega a todas partes», denunciaron los socialistas.
