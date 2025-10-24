El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen del campo del Juvencia, en Trubia. Mario Rojas

El PSOE reclama al equipo de Canteli los plazos de las obras del polideportivo de Trubia

Natalia Santa Bárbara y Juan Álvarez aseguran que la partida para la ejecución del proyecto «ha desaparecido» del presupuesto municipal

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:34

Comenta

El PSOE local reclamó este viernes al equipo de gobierno del PP explicaciones sobre el retraso en la construcción del nuevo polideportivo de Trubia, ... una infraestructura «largamente demandada por la ciudadanía y reiteradamente comprometida por el alcalde, Alfredo Canteli». Así lo recordó la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara. Junto al edil Juan Álvarez Areces ha presentado una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo para conocer cuál es el estado actual del proyecto, así como los plazos previstos para el inicio y ejecución de las obras.

