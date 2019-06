El PSOE de Oviedo teme por el acuerdo sobre La Vega tras las declaraciones de Canteli Los concejales socialistas Ricardo Fernández, Wenceslao López, Lucía Falcón y Ana Rivas ayer. / ÁLEX PÑA Wenceslao López achaca al «desconocimiento» las dudas planteadas por el nuevo alcalde sobre si es necesario compensar a Defensa por los terrenos G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 19 junio 2019, 03:13

«A lo mejor en Banesto sí se podían hacer cosas al margen del marco legal, pero en el Ayuntamiento, no». El portavoz del Grupo Municipal Socialista y alcalde hasta el sábado, Wenceslao López, compareció ayer en su primera rueda de prensa como jefe de la oposición para mostrar su preocupación «por ciertas declaraciones» del nuevo equipo de gobierno que, dijo, parece «hacer oposición» al que presidía él. Sobre todo, López mostró su preocupación por las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, a EL COMERCIO acerca de que «Oviedo ha perdido mucho, y que no está de acuerdo en compensar a Defensa» por los terrenos de La Vega. Para López se trata de una afirmación debida al «desconocimiento». Recordó que el protocolo pactado con Defensa para recuperar La Vega, firmado el 18 de marzo, «es el mejor posible dentro del marco legal» y mejor que el que nunca llevó a expediente público el PP, que ofreció a Defensa el equivalente a 50 millones de euros por los terrenos en 2014. «Lamentaría mucho que el Ayuntamiento diese la espalda a un proyecto que estaba encauzado, bien orientado, el mejor para Oviedo y sus intereses». «Con el nuevo gobierno ya se ha puesto en riesgo de un día para otro», denunció.

El líder de la oposición advirtió que para recuperar la propiedad de La Vega o para gestionar el futuro de El Cristo-Buenavista, «se requieren acuerdos» con otras administraciones y «si agredes antes de empezar a hablar es una mala forma de comenzar el diálogo».

López también mostró su sorpresa por las críticas de Canteli a la renovación de las farolas, «un contrato adjudicado, con el mismo modelo que empleó Caunedo, financiado sin intereses y que se amortiza solo con el ahorro en consumo. A lo mejor debería de hablar con el secretario de estas cosas», aventuró.

López se ofrece al alcalde para colaborar en la transición entre los dos mandatos

Área central

Censuró también la postura de Canteli respecto al área metropolitana de Asturias, lamentando que tanto la del PP como la de Ciudadanos estén acercándose «en una dirección indeseable», que «saca de nuevo, revive y resucita la mala estrategia del cerco a Oviedo». «Pelean contra fantasmas, contra dos cuestiones que no existen: nadie ha puesto en duda la capitalidad de Oviedo y lo único que hay es una asamblea de municipios que aún no se ha reunido para decidir los estatutos».

Por cuestiones como estas y por lealtad, López se puso «a disposición» del nuevo alcalde para trasladarle su conocimiento sobre los asuntos en trámite en el Ayuntamiento. Canteli, afirmó, le aseguró que se pondría en contacto con él «cuando lo necesitase».

El exalcalde también quiso responder a las críticas del alcalde a su discurso en el Pleno. «Lo que causa vergüenza es recordar las vergüenzas del PP en Oviedo». «En este municipio ha habido un partido que ha expoliado a esta ciudadanía durante 24 años», dejando un agujero de «casi 300 millones de euros».

Y no pasó por alto las declaraciones en la que Cuesta denunciaba que Ciudadanos no iba a apoyar una Alcaldía socialista «a cambio de canonjías laicas», como calificó la oferta del PSOE regional de ceder la presidencia de la Junta General, una senador y hasta una consejería a la formación naranja a cambio de apoyar la investidura de Wenceslao López. «El señor Cuesta me llamó a mí el viernes para pedirme la Alcaldía, no sé si eso es una canonjía para él, pero no tiene legitimidad para acusar a nadie de ello»