El PSOE votará en contra de los presupuestos municipales de Oviedo «Decir que los proyectos estratégicos se harán con cargo a remanentes es admitir que no hay un euro para ellos», sostiene

Susana Neira Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista votará en contra de los presupuestos municipales para 2026 en el Pleno tras haber tendido la mano para una negociación al PP «y ni siquiera se dignaron a escucharnos», lamentó su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, Una vez vistas las cuentas, dicen que carecen de «ambición». «Decir que los proyectos estratégicos se harán con cargo a remanentes es admitir que no hay un euro para ellos», advirtió el concejal Jorge García Monsalve, durante la rueda de prensa que ofrecieron ambos.

Fernández Llaneza se encargó de enumerar los proyectos sin reflejo en este documento: «No hay partidas para actuaciones clave como la fábrica de La Vega, el Calatrava, el parque de San Pedro de los Arcos, la margen izquierda del Bulevar, la mejora de los accesos o de la cubierta del Tartiere o la reforma del mercado de El Fontán». En este ultimo caso, apostilló, «se han perdido 2,4 millones de euros ya asignados, además de los 200.000 en intereses que hubo que pagar». Tampoco aparecen, continuó, inversiones «significativas» para la zona rural, para los barrios o el Parque del Este.

Aunque el gobierno local asegura que muchos se realizarán con cargo al remanente, García Monsalve indicó que, «por ley, los remanentes deben de destinarse prioritariamente a amortizar deuda, y solo una parte muy limitada puede dedicarse a inversiones financieramente sostenibles, por lo que no pueden usarse libremente ni servir para tapar las carencias de unas cuentas mal diseñadas».