El PSOE y Vox se enzarzan por las subvenciones de cooperación al desarrollo en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo ha diseñado una convocatoria bianual, para los ejercicios 2025 y 2026, de 700.000 euros, repartida en 350.000 euros ... por presupuesto para la concesión de subvenciones a proyectos en materia de cooperación al desarrollo. Una cuantía que, a juicio de la concejala Marisa Ponga (PSOE) es insuficiente y que supone, criticó, «un recorte evidente» y «sostenido» del 27% con respecto a 2024, cuando ascendía a 480.000 euros, y del 47% con respecto a 2023 (630.000). Así lo afirmó a la salida de la reunión informativa del consejo municipal de Cooperación en la Casa Consistorial. Un encuentro que dio lugar a varias lecturas políticas, pues la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, reclamó minutos después al equipo de gobierno local la supresión de las partidas de forma íntegra e inmediata.

El PSOE, por un lado, denuncia el escaso interés del PP en esta materia. «Nos venden que es una mejora porque dicen que refuerza la sostenibilidad de los proyectos, pero lo que realmente esconde es un recorte encubierto», señaló Ponga. Además, advirtió que la estructura bianual «limita la participación de nuevas entidades y proyectos», ya que en 2026 «no se podrán presentar nuevas solicitudes» y la siguiente convocatoria no se prevé hasta 2027. Por su parte, Vox niega la mayor. Peralta calificó como «inaceptable» la previsión de destinar 700.000 euros a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, que incluyen iniciativas locales y proyectos internacionales «a miles de kilómetros de Oviedo». La partida, continuó, «ignora las carencias reales de los ovetenses» y la contrapuso con las «ayudas insuficientes en becas comedor y libros de texto, dejando fuera a muchas familias que no cumplen los baremos establecidos».

