La fachada del Ayuntamiento de Oviedo. P. L.
Ayudas

El PSOE y Vox se enzarzan por las subvenciones de cooperación al desarrollo en Oviedo

Los socialistas sostienen que la partida esconde un «recorte encubierto» y los conservadores exigen su eliminación inmediata

A. A.

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:34

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo ha diseñado una convocatoria bianual, para los ejercicios 2025 y 2026, de 700.000 euros, repartida en 350.000 euros ... por presupuesto para la concesión de subvenciones a proyectos en materia de cooperación al desarrollo. Una cuantía que, a juicio de la concejala Marisa Ponga (PSOE) es insuficiente y que supone, criticó, «un recorte evidente» y «sostenido» del 27% con respecto a 2024, cuando ascendía a 480.000 euros, y del 47% con respecto a 2023 (630.000). Así lo afirmó a la salida de la reunión informativa del consejo municipal de Cooperación en la Casa Consistorial. Un encuentro que dio lugar a varias lecturas políticas, pues la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, reclamó minutos después al equipo de gobierno local la supresión de las partidas de forma íntegra e inmediata.

