«El público va a disfrutar de un concierto de rock, que no es poco» Josele Santiago, vocalista de Los Enemigos. / E. C. Josele Santiago | Vocalista de Los Enemigos El artista repasa la trayectoria del grupo y destaca las claves que les han permitido durar ya treinta años IVÁN GARCÍA OVIEDO. Sábado, 14 septiembre 2019, 01:29

El nombre de Josele Santiago (Madrid, 1965) es fácilmente asociable al de su grupo: Los Enemigos. Nacidos en el Madrid de los ochenta, se han convertido en una de las bandas de rock más populares de España. Parecía que en 2002 lo dejaban, pero el gusanillo los volvió a reunir diez años más tarde para volver a componer. San Mateo los recibe hoy, a ñas 21.10 horas en la Losa, en una velada de rock «de esas que ya no quedan», apunta Santiago.

-¿Qué ofrecerán esta noche?

-Nuestro sonido y repertorio de toda la vida. Nada del otro jueves. Un concierto de rock and roll, sin tonterías, que en los tiempos que corren no es poco.

-¿Se está volviendo elitista el mundo de la música?

-Componer puede componer cualquiera, pero dar a mostrar en directo se está convirtiendo en un lujo porque las salas te piden dinero para actuar en ellas.

-Su grupo nace en la época del radiocasete y crece en la del CD, ¿qué piensan de ahora que todo se mide por descargas 'online'?

Las cosas van cambiando, el mundo se moderniza y hay que adaptarse.

-'Vida Inteligente', su último álbum, tiene una llave inglesa en la imagen de portada, ¿es una crítica contra las nuevas tecnologías?

-Contra tampoco. Pero sí que hay un poco de coña al respecto. Todo el mundo te viene con ordenador y teléfono móvil pero si se te fastidia tienes que ir a la tienda de turno a que te lo arregle.

-¿Cuál ha sido la clave para durar tantos años?

-Cuando empezamos el tema de la música estaba muy entroncado con las tribus urbanas y nosotros no éramos románticos, ni punk,... Eso en principio pudo jugar en nuestra contra, pero a la larga ha jugado a nuestro favor porque lo que perduran son las canciones.

-¿Es difícil mantenerse en el grupo cuando van surgiendo proyectos personales?

-Depende de cómo lo hagas. A mí no me parece difícil, pero se puede hacer con respeto o sin respeto. Cuando se hace sin respeto no hay nada que hacer. Chema (Pérez) lo hace con respeto. Y yo mantengo mi carrera en solitario y es perfectamente compatible.

-¿Qué pasó para que se separaran en el año 2002?

-Nos cansamos, no teníamos ganas de seguir haciendo música y nos separamos; punto. El tiempo cambia, y de repente en 2012 volvió a tener sentido. Tampoco escondimos nada.

-¿Les sigue quedando cuerda para hacer nuevos temas?

-Tampoco es cuestión de los temas, sino desde las perspectivas que eliges a tratarlos. Perspectivas hay infinitas, esa es la buena noticia. También con el tiempo vas adquiriendo oficio y acabas siendo capaz de hacer una canción sobre un cenicero que hay encima de la mesa.