Lo que no pudo explicar Eloy

Han pasado tres años desde el grave incendio que destruyó el edificio situado en Uría 58 en el que murió un compañero durante las labores de extinción. Cabría pensar que es tiempo más que suficiente para que se hubieran adoptado las medidas oportunas para corregir las deficiencias y errores que allí se dieron y provocaron el fatal desenlace, pero la Corporación municipal no solo no ha hecho nada al respecto, sino que incluso ha dejado entrever que mi compañero Eloy Palacio Alonso, fue un irresponsable y un mal profesional.

Con las razones que me da el haber denunciado la situación de falta de personal y medios, en informe presentado en el Registro del Ayuntamiento de Oviedo el 5 de junio de 2006, dirigido al alcalde, y la experiencia acumulada en 31 años trabajando de bombero, 20 de ellos como jefe de intervención, me veo en la obligación moral de denunciar públicamente los fallos que, según mi criterio, hubo durante este incendio.

El protocolo para extinguir cualquier incendio urbano ya sea en Oviedo o cualquier otra ciudad, tiene siempre el mismo objetivo, que no es otro que apagar el fuego en los primeros 15 o 20 minutos, a lo sumo en media hora. Este límite lo establece el tiempo promedio que viene a durar un equipo de respiración autónoma, (ERA equipos de aire comprimido). Si se supera ese tiempo, significa que el fuego crece y se propaga.

En Uría desde el momento en que no se pudo atajar el incendio, los requerimientos de agua y personal cambiaron drásticamente, necesitando: más agua y más personal. Apagar incendios no presenta grandes retos matemáticos, 'tanto fuego tengo, tanta agua necesito', y se necesita además que sea aportada de forma eficiente.

Es una obviedad que en el incendio de Uría faltó agua, se haya demostrado en el juicio o no, desde el inicio del incendio. Los camiones que acudieron en un primer momento no disponían de agua suficiente y se reclamó la presencia de otras cubas que apoyasen a los primeros desplazados. ¿Por qué? Porque no había hidrantes que permitieran abastecer esos camiones. Tuvieron que desplazarse al cuartel del Rubín para recargar agua, provocando retardos en la respuesta.

La falta de agua fue un factor determinante en el incendio y que este se propagase.

Con suficiente agua, el brazo articulado en el que estaba Eloy podía ser usado a pleno rendimiento con el cañón que monta. Este proporciona un caudal de agua de 2.000 a 4.000 litros por minuto, pero necesita un adecuado abastecimiento. En las proximidades del edificio solo hay un hidrante, que se encontraba fuera de uso al estar cubierto con una losa que lo hacía inaccesible, misma situación en la que se encuentra a día hoy. Hay que recordar que en zona urbana es obligatorio que exista al menos un hidrante a menos de 100 metros del lugar incendiado. Si este cañón hubiera podido ser usado a plena capacidad, Eloy no hubiera tenido la necesidad de bajarse y remover rescoldos ya que, sin lugar a dudas, los hubiera barrido desde la cesta empleando el cañón.

Puesta en evidencia la falta de agua, la otra variable con la que se puede actuar es el número de bomberos. Se necesitan más, en ese incendio estuvieron trabajando demasiado tiempo no solo las dotaciones que llegaron al principio también los que se fueron incorporando, como Eloy Palacio. En el momento del derrumbe había consumido tres equipos de respiración autónoma y su compañero cinco. A pesar de las condiciones físicas que se nos suponen a todo bombero, también nos agotamos. Los bomberos que atacaban en primera línea deberían haber sido relevados como máximo a la hora, dándoles descanso suficiente para reponerse física y mentalmente.

Para el que no lo sepa, en un incendio de estas características se alcanzan grandes temperaturas, (hay gente que parece no saberlo). El calor, el esfuerzo físico y el estrés generan un agotamiento que describe, perfectamente, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en sus fichas técnicas sobre el trabajo en ambientes con temperaturas elevadas. El resultado puede ser la desorientación y confusión de las personas. Una pena que este 'pequeño detalle' referente a las condiciones de trabajo que se dieron en la extinción del incendio de Uría, no hubiera sido tenido en cuenta en los informes que elaboraron tanto el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales como la Inspección de Trabajo en sus informes y que parece que fueron la base de la, según mi opinión, errónea sentencia.

Hablar de si debió o no bajar al edificio parece muy fácil desde la comodidad de un despacho y la ignorancia más absoluta. Hay que tomar en consideración las circunstancias que allí concurrían. Hay que ponerse en la piel de Eloy Palacio que vio un tejado que colapsó sobre una losa de hormigón que formaba el forjado del suelo del bajocubierta de ese edificio y había aguantado. Exhausto por el esfuerzo. Seguramente que algo desorientado por una deshidratación brutal (el traje no permite la transpiración). Respirando un aire seco (que aumenta la deshidratación), portando un equipo que pesa lo suyo durante horas, con un estrés evidente durante horas, y con la sensación de que el fuego se les iba de las manos hacia el otro edificio. Y todo esto por estar con un chorro de agua ridículo para ese incendio (como muestran las imágenes de los vídeos que se grabaron). Así tomó Eloy una decisión, con esas condiciones, hay que pensar en ello.

Tomó una decisión en favor de evitar la propagación del incendio, como su compañero… y perdió. Perdió, él lo perdió todo. Podía no haber hecho nada, era lo fácil.

Muy cerca de Uría estaban todos los técnicos municipales, el humo llegaba a las ventanas del Ayuntamiento. Algunos acudieron al lugar y presenciaron las labores de extinción. ¿Por qué nadie de los que sí sabían que el edificio era una trampa ante un incendio dio la voz de alarma? El edificio tenía una estructura de madera vieja, reforzada con acero. Tenía un recrecido de una planta y buhardilla, todo apoyado en lo anterior y debilitado si cabe aún más por un incendio de horas. Es lo mismo que si a un viejo de 80 años le ponemos dos caderas nuevas, le cargamos con una mochila y le mandamos subir al Urriellu.

Nadie de los allí presentes valoró o manifestó que el edificio podía colapsar. De hecho, los vehículos de bomberos e incluso los viandantes que se agolpaban en el lugar, estaban tan cerca del edificio que, si la fachada hubiera colapsado, habría aumentado el número de víctimas.

No debe ser tan fácil saberlo. Pero a Eloy sí se le exige que lo supiera.

En Oviedo, desde el desgraciado incendio de Uría, han ocurrido otros de embergadura. Todos ellos resueltos de forma positiva: un almacén de productos de importación chinos en Pumarín, una vivienda en un edificio de la calle Tito Bustillo, una casa en Las Segadas… todos se resolvieron gracias a la pericia de los compañeros y a un poco de suerte, porqué no decirlo. En la calle Tito Bustillo facilitó la labor que un compañero pasara por allí y diera aviso, colaborando desde el inicio con la extinción y evacuación de los vecinos. En Las Segadas la falta de agua condicionó las tareas de extinción, pero a pesar de esa limitación, la pericia de los que trabajaron en las labores de extinción logró suplir esa carencia.

Como he dicho con anterioridad, nuestro objetivo es atajar el incendio en los primeros 15 ó 20 minutos. De no ser posibles necesario tener capacidad de respuesta adecuada, recurrir a otros parques de bomberos próximos o a la UME, solo es efectivo en grandes catástrofes donde se trata de minimizar los daños. Son pocos los minutos que determinan la extinción de un incendio o que por el contrario se descontrole.

De todo expuesto se concluye que:

En la actualidad, el centro de Oviedo sigue, sin estar preparado para afrontar un incendio como el que ocurrió hace tres años. La red de aguas carece de los puntos de abastecimiento necesarios.

La falta de medios condicionó el desarrollo y desenlace del incendio. No hubo valoración de los factores de riesgo, no hubo relevos, ni tampoco asesoramiento técnico.

Eloy no fue culpable de nada. Era un gran profesional que acudió al incendio de Uría en apoyo de sus compañeros realizando la tarea que le fue encomendada de la mejor forma posible con los medios de los que disponía.

Para finalizar tengo que decir que soy padre de dos hijos, como era mi compañero Eloy, y quiero mostrar mi más absoluta indignación al pensar lo que han tenido que pasar los hijos de Eloy, que han tenido que escuchar cómo se ponía en entredicho la profesionalidad de su padre, descalificándolo, diciendo que había actuado de forma irresponsable e imprudente. Espero que esos hijos se queden con la imagen que de Eloy tenemos la mayoría de sus compañeros: un bombero valiente, trabajador, que amaba su profesión y que sobre todo era compañero de sus compañeros, como demostró acudiendo sin dudar al incendio de Uría.