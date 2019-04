«Puede que tengamos que convertir nuestros hoteles en pisos turísticos» Fernando Corral posa en una de las habitaciones de los hoteles que regenta en la calle Fruela. / MARIO ROJAS Fernando Corral | Presidente de la Unión Hotelera del Principado de Asturias «Se ha querido vender que nos sienta mal que existan este tipo de alojamientos y no es verdad; solo estamos en contra de la ilegalidad» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 7 abril 2019, 09:14

Fernando Corral (Oviedo, 1973) habla sin rodeos sobre la situación que ha generado la absorción, a golpe de sentencia, de 191 viviendas de uso turístico en Oviedo. Deja claro que el sector hotelero no está en contra de este tipo de negocio, siempre y cuando se atenga a las mismas reglas de juego que el resto de alojamientos. Un sector en auge, el de las viviendas turísticas, a pesar de que Oviedo sigue perdiendo viajeros porque en palabras del presidente de la Unión Hotelera de Asturias, falta ejecutar un plan estratégico de turismo que apueste por los congresos y los nuevos nichos turísticos.

-Oviedo asume de golpe 191 viviendas de uso turístico. ¿Cómo sienta esto al sector hotelero?

-Al sector hotelero le sienta bien, lo que nos sienta mal es que se estén comercializando viviendas de manera ilegal. Esta aceptación forzada es fruto de una normativa municipal a la cuál el sector turístico es ajeno. El Principado de Asturias en su reglamento exige la licencia municipal de actividad y en función de la ordenanza municipal, el Ayuntamiento exige esa licencia como uso hotelero. El sector hotelero no está en contra de que haya viviendas de uso turístico, se ha querido vender eso a los propietarios pero no es verdad. Nosotros estamos en contra de cualquier alojamiento ilegal, sea cual sea.

«Oviedo tiene un problema de implantación de política turística»

-Una ordenanza técnicamente mal enfocada, basada en el Plan General de Ordenación y que ha tumbado los tribunales.

-Mal enfocada, no. Lo que necesita la normativa del Ayuntamiento es adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que entendemos que es necesario que se regule esa ordenanza, cuya actualización va a ser catalizada por estas sentencias que tienen más en cuenta la perspectiva del propietario o del uso que este le puede dar a una vivienda en una comunidad de vecinos.

-Las sentencias priman el uso residencial frente al hotelero.

-En el momento que esa vivienda se utiliza y comercializa a través de canales y plataformas turísticas para alquilarlas a turistas, se puede llamar como se quiera, pero ya no es de uso residencial.

-¿Qué se le debería exigir a este tipo de viviendas?

-Como de facto es un uso turístico, lo que pedimos es que tenga una regulación turística. El Principado ya hizo en su momento esa regulación y estas viviendas tienen que cumplir esa normativa.

-¿La misma que un establecimiento hotelero?

-La normativa habla de señalización, de una determinada calidad del servicio, emisión de factura, de poner en conocimiento de los cuerpos y Fuerzas del Estado el listado de clientes...

-Pero las sentencias del Contencioso-Administrativo recogen que no son de uso hotelero. ¿Cómo explicar esta paradoja?

-No somos los hoteleros quienes tenemos que hacerlo pero no se puede obviar que esto es una actividad empresarial con ánimo de lucro desarrollada por empresarios a título personal, por empresas e incluso por fondos de inversión que compran edificios para explotarlos como viviendas de uso turístico.

-También empresas hoteleras.

-Bueno, es que quizás el planteamiento que tengamos que hacernos muchos hoteleros, en el futuro, sea reconvertir nuestros hoteles en viviendas de uso turístico si la normativa es mucho más laxa.

-¿Qué lectura hace sobre que cada vez más gente prefiera alojarse en una vivienda turística que en un hotel?

-Es fruto de dos factores. En las zonas de alta ocupación turística, por la escasez y los precios. En Oviedo, ocurre todo lo contrario. Con un exceso de oferta, los precios tanto hoteleros como de viviendas de uso turístico son muy bajos, con la diferencia que ese tipo de empresas no tienen que hacer frente a los costes que supone mantener un establecimiento hotelero.

-Semana Santa está a la vuelta de la esquina, ¿cómo van las reservas?

-Suele ser buena en el período de Jueves, Viernes y Sábado Santo, pero no es una semana completa porque el resto de días no son de alta ocupación aunque sí hay actividad porque la ciudad celebra un evento muy importante como es la 'Oviedo Cup', que mete a mucha gente en la ciudad. Debemos apostar por este tipo de iniciativas para que la Semana Santa no dependa solo del turista.

-¿Oviedo pierde turistas?

-Sí, porque tiene un problema de implantación de política turística. Aún seguimos esperando, desde la anterior legislatura, que se aplique ese plan estratégico de turismo. El no tener esto ha dado la línea de flotación de las pernoctaciones turísticas perdiendo 66.000 pernoctaciones en dos años, con datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha lastrado la llegada de turistas cuando en Gijón, por ejemplo, crecen un 23%. Esto es, creo, porque Oviedo no ha tenido en cuenta la aplicación de una política turística, no hemos creído de verdad en el sector tanto empresarios como administración.

-¿Cómo es el perfil del turista que llega a Oviedo?

-Es muy diverso, no hay perfil tipo porque el turismo se ha convertido en experiencias de nicho y hay que buscar ese tipo de cliente, por eso hay que trabajar la Semana Blanca, la Navidad, el Camino de Santiago, el senderismo o el cicloturimo y no me puedo olvidar del turismo de congresos porque tenemos unas infraestructuras espectaculares para hacer eventos de todo tipo.

-Falla la principal: las conexiones aéreas.

-A Asturias le ha fallado el aislamiento histórico desde hace siglos.

-Esa es la eterna excusa.

-Yo creo que el Gobierno del Principado de Asturias ha seguido una estrategia buena y correcta.

-¿En qué sentido?

-En buscar conectividad con aeropuertos de referencia con aerolíneas de primer nivel.

-Eso no es lo que busca el viajero, que quiere vuelos directos y a bajo coste.

-Es que si usted tiene una línea aérea y quiere poner una conexión directa con Londres, arruinarse es gratuito y las aerolíneas no son idiotas, son empresas privadas que buscan su rentabilidad y Asturias no tiene un volumen de población, ida y vuelta, suficientemente importante como para mantener una conexión con Londres a un aeropuerto de referencia sin ayudar a que esos vuelos se llenen. Asturias tiene que estar conectada de manera fundamental con Madrid y Barcelona, esta es la estrategia, y si hay que declararla de interés público, que se declaren.

-Si usted defiende que la estrategia del Principado es la correcta. ¿Cómo es que se pierden viajeros?

-Las aerolíneas buscan rentabilidad y no hemos sido capaces de ayudar a las compañías para que sus vuelos sean rentables. No hay que ayudar con subvenciones sino con promoción en destino para que, por ejemplo, haya mucha gente en Londres que conozca el destino Asturias y esté interesada en cogerse un vuelo y venir aquí.

-¿Dónde está la clave?

-En Oviedo sería fomentar el sector congresos y los eventos de todo tipo. Creo, por ejemplo, que en verano se debería tener un gran festival, pongo siempre el ejemplo de Miranda de Ebro, que mete 400.000 personas a finales de julio en un festival de verano. Aquí no hay. Algo estamos haciendo mal, y lo hacemos mal todos porque a esta ciudad le falta un elemento de vertebración y colaboración público-privada.