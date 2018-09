«No puedo estar callada cuando escucho que las vacunas producen autismo» Lucía Galán, durante su discurso, tras recoger el premio. / E. C. La pediatra Lucía Galán, premiada como mejor divulgadora de España por la Organización Médica Colegial, advierte de «los bulos de la pseudociencia» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 28 septiembre 2018, 02:44

La primera edición de los premios organizados por la Organización Médica Colegial de España (OMC) tiene color asturiano, ovetense para más señas. La pediatra Lucía Galán, artífice de blog 'Lucía, Mi Pediatra', recibió ayer el galardón de mejor divulgadora de España. El premio se enmarca dentro del décimo aniversario de la publicación online 'Médicos y pacientes' con el objetivo de premiar la labor de profesionales, organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que «a través de su trabajo y su buen hacer en comunicación han influido de manera positiva en los campos de la salud y la sanidad». Lucía Galán es una de ellas. «El premio ha sido una sorpresa porque parece que estamos acostumbrados a recibir reconocimiento de fuera, pero cuando viene de dentro es como más sentido», ponderó Lucía Galán.

En su discurso de agradecimiento, durante la gala celebrada en Madrid en la sede de la OMC, la pediatra defendió la «autoridad» de los facultativos médicos para hablar de «salud, medicina, ciencia y evidencia» frente a la «pseudociencia» que aprovecha los nulos filtros que ofrecen las redes sociales para divulgar bulos. «Yo no puedo permanecer callada cuando escucho en los medios de comunicación que las vacunas producen autismo o que la homeopatía cura. No puedo. Y hablo, por supuesto que hablo. Y seguiré hablando con la autoridad que mi formación y mi profesión me otorga», defendió.