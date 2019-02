El Pumarín Club de Fútbol denuncia el mal estado del campo Luis Oliver

El Pumarín Club de Fútbol se suma a las quejas por el «mal estado» de las instalaciones deportivas municipales. Igual que sus vecinos de campo, el Club Deportivo Covadonga, esta entidad juega y entrena en el complejo de Los Castañales, en concreto en el Luis Oliver, un campo cuyas bandas están «comidas por la maleza», denunció su presidente Francisco Javier Fernández. «Desbrozaron en el exterior pero su interior está lleno de maleza tanto en las bandas como detrás de las porterías», explicó. No es la única deficiencia. Las porterías también sufren la falta de mantenimiento, hay que recordar que el campo es de titularidad municipal pero, a día de hoy, no existe ningún contrato para mantenerlos. «Para sujetar las redes de las porterías las tenemos que atar con bridas», ejemplificó. Los aspersores móviles no funcionan, «dan agua pero no giran» y cuentan con cinco focos fundidos, enumeró Fernández.

El concejal de Deportes, Fernando Villacampa, reconoció la falta de un contrato de mantenimiento de los campos de fútbol, aunque, aseguró, hicieron los pliegos el pasado año. «Estamos a la espera de que Contratación saque la licitación. Mientras, lo que podemos hacer es conceder ayudas para que puedan reparar los campos», explicó.

Para el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, que el concejal de Deportes diga «que 'están trabajando' en un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas a dos meses de que se acabe el mandato, es un chiste». El edil resaltó que lo que sucede con campos de fútbol o polideportivos, «también pasa con los colegios, las instalaciones culturales o de los propios edificios municipales». La dejadez y falta de mantenimiento es «una constante» , pero no un problema causado en exclusiva por «la mala gestión» del tripartito, sostuvo Pacho: «Muchos de estos edificios fueron recepcionados por el PP con graves deficiencias». Son problemas, señaló, que van más allá de una plan de mantenimiento, «se necesita un plan de obras y reformas para ponerlos al día y en condiciones».