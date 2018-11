«Las pymes tienen que saber que en internet o te lanzas o lo hará tu competidor» Pilar Jericó durante una charla. / MARIO ROJAS «Conozco casos de éxito en lugares remotos del Pirineo, en pueblos pequeños como los que hay en Asturias» Pilar Jericó Emprendedora J. C. ABAD OVIEDO. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:55

Pilar Jericó, doctora de Organización de Empresas, experta en liderazgo, conferenciante y escritora, presentó ayer su nuevo libro 'Vitamina X', escrito a seis manos junto al exjugador de baloncesto José Luis Llorente y Jesús Vega, antiguo responsable de recursos humanos y expansión de Inditex. Hoy, inaugura el Foro Incyde School de Emprendimiento 'La transformación digital de los negocios', que organiza la Cámara de Comercio de Oviedo. Atiende a EL COMERCIO en un hueco de su apretada agenda.

-Su charla se titula 'El talento emprendedor', ¿qué líneas maestras va a tocar?

- Es una charla preparada para abordar las claves que necesita desarrollar un emprendedor en una época digital. Reflexiono acerca lo que significa tener taleno. Qué claves tocar para que se identifique el potencial de cada uno y lo más importante, cómo montar un proyecto o cómo empujar un proyecto para que alcance el éxito. Además puedo contarlo desde mi propia experiencia porque soy emprendedora desde hace quince años.

-¿Qué dudas le plantean los emprendedores en el nuevo contexto digital?

-Es un mundo en el que todo va muy deprisa y, además, no está claro hacia donde vamos. Apuestas por una tecnología y se queda obsoleta. Es un mundo complejo y rápido. El desafío es convencer a la gente de que les va tocar. Gente que piensa que tiene una pyme y no le va a tocar. Y no, nos toca a todos. Y segundo, pensar que en este entorno no voy a ser capaz porque tengo una edad y mis miedos y mis dudas no me van a permitir adaptarme. En la conferencia trabajo propuestas sobre cómo podemos superar esas incertidumbres en un mundo en el que o te lanzas o lo va a hacer tu competidor.

-¿Cómo encaja Asturias en ese desafío digital y, además, en un contexto de nueva reconversión?

-Tengo experiencias con empresas que están en lugares mucho más difíciles y remotos. Por ejemplo en el Pirineo aragonés... pueblitos perdidos de los que también hay en Asturias y donde han conseguido montar proyectos interesantes. La ventaja de internet es que dependes de una infraestructura que está al alcance de todo el mundo y tienes que tener claro lo que quieres hacer.

-¿Qué habilidades tiene que desarrollar un emprendedor en la era digital?

-Saber escuchar, saber interactuar con la realidad... Es mundo para que cualquier emprendedor o pyme pueda invertir, probar porque la respuesta es muy rápida y no depende como antes de grandes inversiones en infraestructuras. Animaría a mejorar el conocimiento, el estudio, la sensibilización con este tipo de jornadas y a apoyar a las personas para que accedan a la información. Esa es otra ventaja, se ha democratizado el acceso a la información.

-¿Sobre qué es el libro que presenta?

-Es un libo escrito junto con José Luis Llorente, medallista olímpico y Jesús Vega, exdirectivo de Inditex. 'Vitamina X' es la energía positiva para abordar estos cambios de los que hablamos. Si no la tienes es muy difícil. Aportamos diez claves de una manera muy provocativa.